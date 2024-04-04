Uludağ’da ehliyetine el koyulmasına rağmen arkadaşının zinciri takılı olmayan minibüsüyle aldığı Arap turistleri Sarıalan'a götürürken yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (59) çarparak ölümüne neden olan Emin A. (38), ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

DHA'da yer alan habere göre Emin A., “Yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık” dedi.

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Ahmet Ümit Kaylan ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI Kaza, 15 Şubat’ta Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin A. yönetimindeki minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, sürücü de kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında 22 metre sürüklenen Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin A.'ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin A., Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. REKLAM