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        Haberler Gündem Güncel Ehliyetsiz minibüs şoförü selfie çeken yayaya çarpmıştı! Sürücüye ilk duruşmada tahliye - Son dakika haberi

        Uludağ'da selfie çekerken ölmüştü! Sürücüye ilk duruşmada tahliye

        Uludağ'da ehliyetine el konulmasına rağmen zinciri takılı olmayan bir minibüs kullanan Emin A., yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a çarpmıştı. Feci kazada Kaylan yaşamını yitirirken gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı. 15 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili ilk duruşma görüldü. İfadesinde, " "Yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık" diyen Emin A. tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:33
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        Uludağ'da selfie çekerken ölmüştü! Sürücüye ilk duruşmada tahliye
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        Uludağ’da ehliyetine el koyulmasına rağmen arkadaşının zinciri takılı olmayan minibüsüyle aldığı Arap turistleri Sarıalan'a götürürken yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (59) çarparak ölümüne neden olan Emin A. (38), ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

        DHA'da yer alan habere göre Emin A., “Yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık” dedi.

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        Ahmet Ümit Kaylan
        Ahmet Ümit Kaylan

        ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

        Kaza, 15 Şubat’ta Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin A. yönetimindeki minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, sürücü de kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında 22 metre sürüklenen Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin A.'ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin A., Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        "KRİKO İLE ARACIN ALTINDAN ÇIKARDIM"

        Hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emin A.’nın yargılanmasına Bursa 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Emin A., ilk duruşmasında, maktulün ailesine başsağlığı dileyip, acılarını en derin duygularıyla paylaştığını söyledi. Ehliyeti olmamasına rağmen iyi bir sürücü olduğunu söyleyen Emin A., “Kaza anında zinciri olmayan aracımda kar lastikleri yeniydi. 9 yolcu ile giderken, Kaylan yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalıp defalarca selektör yapmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Üzgünüm, tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, duruşma ertelendi.

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        #haberler
        #Bursa
        #Ahmet Ümit Kaylan
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