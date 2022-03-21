İçinden 'bahar' geçen şarkılar

* CANDAN ERÇETİN - BAHAR

Sen bana müjde misin, umut musun sevgili?

Kim demiş; geçti mevsim, ufukta göründü kar

Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili

Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var

Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili

Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Sen bana vaat misin, lütuf musun sevgili?

Kim ne derse desin, al beni, sinene sar

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Bütün kış dallarında tomurcuklar var