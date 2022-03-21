İçinden 'bahar' geçen şarkılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçinden 'bahar' geçen şarkılar

21 Mart her ne kadar ilkbaharın başlangıcı olsa da soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Sizler için içinden 'bahar' geçen şarkıları derledik...

HABERTURK.COM
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * CANDAN ERÇETİN - BAHAR

    Sen bana müjde misin, umut musun sevgili?
    Kim demiş; geçti mevsim, ufukta göründü kar
    Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili
    Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var
    Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili
    Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var

    Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?
    Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?
    Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?
    Tabii ki ben böyle olduğum için bahar
    Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
    Bütün kış dallarında tomurcuklar var 

    Sen bana vaat misin, lütuf musun sevgili?
    Kim ne derse desin, al beni, sinene sar
    Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili
    Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var
    Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili
    Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var

    Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?
    Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?
    Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?
    Tabii ki ben böyle olduğum için bahar
    Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
    Bütün kış dallarında tomurcuklar var 

    Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum?
    Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?
    Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?
    Tabii ki ben böyle olduğum için bahar
    Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
    Bütün kış dallarında tomurcuklar var

    Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
    Bütün kış dallarında tomurcuklar var
    Bütün kış dallarında tomurcuklar var
    Bütün kış dallarında tomurcuklar var
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * EROL EVGİN - BİR İLKBAHAR SABAHI

    Bir ilkbahar sabahı
    Güneşle uyandın mı hiç?
    Çılgın gibi koşarak
    Kırlara uzandın mı hiç? 

    Bir ilkbahar sabahı
    Güneşle uyandın mı hiç?
    Çılgın gibi koşarak
    Kırlara uzandın mı hiç?

    İçin sevinçle dolup
    Uçuyorum sandın mı hiç? 

    İçin sevinçle dolup
    Uçuyorum sandın mı hiç? 

    Geçen günlere yazık
    Yazık etmişsin gönül sen
    Öyleyse hiç sevmemiş
    Sevilmemişsin gönül sen

    Geçen günlere yazık
    Yazık etmişsin gönül sen
    Öyleyse hiç sevmemiş
    Sevilmemişsin gönül sen

    Albümdeki o resme
    Bakarken ağladın mı hiç?
    Geçip giden günlere
    Kalbini bağladın mı hiç? 

    Albümdeki o resme
    Bakarken ağladın mı hiç?
    Geçip giden günlere
    Kalbini bağladın mı hiç? 

    Unutmayıp adını
    Senelerce andın mı hiç? 

    Unutmayıp adını
    Senelerce andın mı hiç? 

    Geçen günlere yazık
    Yazık etmişsin gönül sen
    Öyleyse hiç sevmemiş
    Sevilmemişsin gönül sen

    Geçen günlere yazık
    Yazık etmişsin gönül sen
    Öyleyse hiç sevmemiş
    Sevilmemişsin gönül sen
    Sevilmemişsin gönül sen
    Sevilmemişsin gönül sen
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * ÖZDEMİR ERDOĞAN - BAHARDA KUŞLAR GİBİ

    Desem ki bir görüşte
    Aşık oldum ben sana 

    Baharda kuşlar gibi
    Geldin kondun dalıma
    Susamıştım sevgiye
    Çiçekler sundum sana 

    Baharda kuşlar gibi
    Geldin kondun dalıma
    Susamıştım sevgiye
    Çiçekler sundum sana
    Seversin diye
    Seversin diye 

    İstemem senden başka birini
    Tamamlıyoruz birbirimizi
    İstemem senden başka birini
    Tamamlıyoruz birbirimizi 

    Kusurumuz sevmek, sevilmek olursa
    Kusursuz olmaz insan hayatta
    Baharda kuşlar gibi
    Geldin kondun dalıma
    Susamıştım sevgiye
    Çiçekler sundum sana
    Seversin diye
    Seversin diye 

    İstemem senden başka birini
    Tamamlıyoruz birbirimizi
    İstemem senden başka birini
    Tamamlıyoruz birbirimizi

    Kusurumuz sevilmek, sevmek olunca
    Kusursuz olmaz insan hayatta
    Baharda kuşlar gibi
    Geldin kondun dalıma
    Susamıştım sevgiye
    Çiçekler sundum sana
    Seversin diye
    Seversin diye
    Seversin diye
    Seversin diye
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * SELDA BAĞCAN - İLKBAHAR GELDİ

    Seve seve geldim bu elleri
    Tele tele düzdüm men gülleri
    Baha baha yollara aktarıram seni men
    Baha baha yollara aktarıram seni men

    Şirin sözlüm gelmedin
    İki gözüm gelmedin
    Şirin sözlüm gelmedin
    İki gözüm gelmedin

    Ey menim sevdiğim
    Harda kaldın gelmedin

    Gelmedin

    İlkbahar geldi, turnalar geldi
    Bir tek sen gelip çıkmadın
    Harda kalmışsan

    İlkbahar geldi, turnalar geldi
    Bir tek sen gelip çıkmadın
    Harda kalmışsan

    Seve seve geldim bu elleri
    Tele tele düzdüm men gülleri
    Baha baha yollara aktarıram seni men
    Baha baha yollara aktarıram seni men

    Şirin sözlüm gelmedin
    İki gözüm gelmedin
    Şirin sözlüm gelmedin
    İki gözüm gelmedin

    Ey menim sevdiğim
    Harda kaldın gelmedin

    Gelmedin

    İlkbahar geldi, turnalar geldi
    Bir tek sen gelip çıkmadın
    Harda kalmışsan

    İlkbahar geldi, turnalar geldi
    Bir tek sen gelip çıkmadın
    Harda kalmışsan
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * SEZEN AKSU - İKİNCİ BAHAR

    Gamze gamze bir gülüver şimdi
    Beni göğsüne alıver şimdi
    Mevsimi geldi susadım aşka
    Benimle bir bütün oluver şimdi 

    İkinci bahar yaşıyor ömrüm
    Gel benim yarim oluver şimdi
    Seni gül gibi öpe koklaya
    Gözümden dilimden sakınır saklar
    Bugünkü aklımla severim şimdi
    Şiirler şarkılar söyleyerek
    Mehtabı birlikte seyrederek
    Benimle bir rüya kuruver şimdi
    Ah...
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * YELİZ - HOŞ GELDİN BAHAR

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lala
    Neşe getirdin lalala
    Dünyaya la lala lala lalala 

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya 

    Birden zaman dursa her gün bahar olsa
    Bugün açan güller hiçbir gün solmasa
    Kırılan kalplerin yerini sevgi alsa 

    Kimse gücenmese, kimse ağlamasa
    Ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa
    Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa
    Dünyada

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Neşe getirdin lalala
    Dünyaya la lala lala lalala 

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya

    Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa
    Gecesi gündüzü hep aydınlık olsa
    Yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa

    Dağlardaki kuşlar bize örnek olsa
    Kimse darılmasa, kimse ayrılmasa
    Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa
    Dünyada

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Neşe getirdin lalala
    Dünyaya la lala lala lalala

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Neşe getirdin lalala
    Dünyaya la lala lala lalala

    Hoşgeldin bahar lalala
    Hoşgeldin dostum lalala
    Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * EMEL SAYIN - BAHAR GELDİ GÜL AÇILDI

    Bahar geldi gül açıldı
    Ruhuma neşe saçıldı
    Mavi gözlü sarışın kız
    Gel gidelim Ada'ya biz  

    Çamlar altı bizi bekler
    Bu kadar naz etme yeter
    Mavi gözlü sarışın kız
    Gel gidelim Ada'ya biz  

    Sevdim seni sandım melek
    Biraz olsun bana lûtfet 
    Mavi gözlü sarışın kız 
    Gel gidelim Ada'ya biz  

    Bir gül gibi açıyorsun
    Niye benden kaçıyorsun
    Mavi gözlü sarışın kız
    Gel gidelim Ada'ya biz
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * AŞKIN NUR YENGİ - YALANCI BAHAR

    Hayat sende durmam diyor
    Her nefeste son geliyor
    Bildiğin sende kalsın
    Sen yalancı baharsın
    Artık senin olmam diyor

    Sen yalancı bir sonbahar
    Ben sevdalı koca çınar
    Kaç mevsim benden aldın?
    Kaç sevda geri verdin?
    Ruhum sana kanmam diyor 

    Söyle kaç bahar oldu?
    Penceremde gül soldu
    Belki de zaman doldu
    Sevdiğim dönmüyor 

    Söyle kaç bahar oldu?
    Penceremde gül soldu
    Belki de zaman doldu
    Sevdiğim dönmüyor 

    Hayat sende durmam diyor
    Her nefeste son geliyor
    Bildiğin sende kalsın
    Sen yalancı baharsın
    Artık senin olmam diyor

    Sen yalancı bir sonbahar
    Ben sevdalı koca çınar
    Kaç mevsim benden aldın?
    Kaç sevda geri verdin?
    Ruhum sana kanmam diyor 

    Söyle kaç bahar oldu?
    Penceremde gül soldu
    Belki de zaman doldu
    Sevdiğim dönmüyor 

    Söyle kaç bahar oldu?
    Penceremde gül soldu
    Belki de zaman doldu
    Sevdiğim dönmüyor

    Söyle kaç bahar oldu?
    Penceremde gül soldu
    Belki de zaman doldu
    Sevdiğim dönmüyor 

    Söyle kaç bahar oldu?
    Penceremde gül soldu
    Belki de zaman doldu
    Sevdiğim dönmüyor
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * SEZEN AKSU -  KUTLAMA

    Memleketime çoktan bahar gelmiştir
    Başakları şimdiden göğe ermiştir
    Dağlarını gelincik basmıştır
    Yer, gök ve yürek çiçek açmıştır 

    Kirazlar olmadan tez vakitte
    Asmanın sürgün veren dallarında
    Nergisin, zerenin taç yapraklarında
    Seninle baharı kutlamaya geliyorum

    Başımı omzuna yaslamaya
    Hayata yeniden başlamaya
    Bağında, bahçende, pınarlarında
    İçimi yıkamaya geliyorum

    Caddelerinde kızlarla oğlanlar
    Oynaşıyordur şimdi, ah! hem de nasıl
    Başlayan, biten, tazelenen aşklar
    Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl

    Kirazlar olmadan tez vakitte
    Asmanın sürgün veren dallarında
    Nergisin, zerenin taç yapraklarında
    Seninle baharı kutlamaya geliyorum 

    Başımı omzuna yaslamaya
    Hayata yeniden başlamaya
    Bağında, bahçende, pınarlarında
    İçimi yıkamaya geliyorum
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * CAN KAZAZ - SÜRSÜN BAHAR

    Sevmeyi senden öğrendim
    Dinleyip kuşları hikayeler duymayı
    Yola çıkmayı senden öğrendim
    Bir trenin sırtında ülkeye kavuşmayı
    Şimdi ışıklar içindesin
    Tam da istediğin gibi
    Başucunda bir zeytin ağacı
    Bekliyor istediğin gibi
    Sürgün bana
    Pencereler
    Bekler seni gelincikler
    Sürsün bahar
    Sen gelirsin diye 

    Sürgün bana
    Pencereler
    Bekler seni gelincikler
    Sürsün bahar
    Sen gelirsin diye

    Yok yok hiç ağlamıyorum
    Her ay sonunda yine İstanbul yolu
    Artık ev istemiyorum
    Ama ağaçlar olsun
    Ormanlık sağım solum
    Şimdi ışıklar içindesin
    Tam da istediğin gibi
    Başucunda bir zeytin ağacı
    Bekliyor istediğin gibi

    Sürgün bana
    Pencereler
    Bekler seni gelincikler
    Sürsün bahar
    Sen gelirsin diye 

    Sürgün bana
    Pencereler
    Bekler seni gelincikler
    Sürsün bahar
    Sen gelirsin diye 
  • İçinden 'bahar' geçen şarkılar

    * SONER ARICA - ADIN BAHARDI

    Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca
    Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
    Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
    Aşkın içimde solardı adın bahardı
    Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
    Aşkın içimde solardı adın bahardı 

    Eteğini koştururdun sokağımızda
    Sokak sus pus olur sana bakardı
    Bilmezdin gizliden izlediğimi
    Gözlerim gözlerinden korkardı
    Hatırlıyorum adın Bahar'dı 

    Eteğini koştururdun sokağımızda
    Sokak sus pus olur sana bakardı
    Bilmezdin gizliden izlediğimi
    Gözlerim gözlerinden korkardı
    Hatırlıyorum adın Bahar'dı 

    Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin
    Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin
    Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi
    Yüreğim yol boyu ardından ağlardı
    Hatırlıyorum adın Bahar'dı 

    Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca
    Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
    Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
    Aşkın içimde solardı adın bahardı 

    Eteğini koştururdun sokağımızda
    Sokak sus pus olur sana bakardı
    Bilmezdin gizliden izlediğimi
    Gözlerim gözlerinden korkardı
    Hatırlıyorum adın Bahar'dı 

    Bilmezdin gizliden izlediğimi
    Gözlerim gözlerinden korkardı
    Hatırlıyorum adın Bahar'dı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.