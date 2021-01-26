İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuruları dün başladı. Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.

Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nda avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.