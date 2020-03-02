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Suriye'nin İdlib'de kentinde Rusya destekli rejim güçlerinin bölgedeki saldırıları sürerken yerli üretim Silahlı İnsansız Hava Araçları, (SİHA) İdlib'deki çatışmaların seyrini değiştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre İdlib'de yoğun olarak kullanılan yeni nesil silahlı insanız hava araçları SİHA'lar çok sayıda hedefi ve 3 hava savunma sistemi yok etti.

SİHA'ların sahadaki başarısı Rusya'da ve Batı basının da kendine geniş yer buldu.

"HAREKET EDEN HER ŞEYİ VURUYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın SİHA'ların rejim güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları resmi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla SİHA'ların sahadaki etkinliği gözler önüne serildi.

İdlib yakınlarından yayın yaptığı bilinen Rus savaş muhabiri Evgeniy Poddubnyy, İdlib'de yaşanan yoğun çatışmaları sosyal medyadan paylaştı. Esad'ın saldırıları sonrası operasyona dahil olan SİHA'ların çatışma alanında yaşananları tersine çevirdiğini söyleyen Poddubnyy, “Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA'lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Türkler motosiklet olsa bile hareket eden her şeyi vuruyor.” dedi.

SİHA'ların sahadaki etkisine dikkat çeken Rus gazeteci, “Savaşın seyri değişti. Türk ordusuna ait İnsansız Hava Araçları (İHA) İdlib üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu rejim güçlerine en büyük tehdit." diye konuştu. Poddubnyy'nin yayın sırasında çektiği görüntülerde SİHA bombardımanı sonrası imha edilmiş askeri araçlar de yer alıyor.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ EŞGÜDÜM"

SİHA'ların rejime ağır kayıp vermesi batı medyasında da geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, SİHA'ların başarısını "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle duyurdu.

Haberde eşi benzeri görülmemiş sayıda SİHA'nın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekilirken, ilk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı. Haberde "Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" ifadelerine de yer verildi.

Amerika'da yayın yapan Voice of America'da SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınlanırken İngiliz The Guardian Gazetesi ve France 24’te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk SİHA'larıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"REJİME İVME KAYBETTİRDİ"

İngiliz devlet televizyonu BBC'de Türk SİHA'ların Esad rejimine vurduğu darbeyi gündemine taşıdı. BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi" haberine de geniş yer verdi. Türk İHA ve SİHA`ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

"ORTADOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "Ortadoğu`nun kaderini değiştiren adam" sözleri ile nitelendirdi.

ALTAYLI: SAVAŞIN EN ÖNEMLİ UNSURU DRONE KULLANIMINDAKİ BAŞARI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'da bugünkü yazısında TSK tarafından İdlib'de SİHA'larla gerçekleştirilen ve rejime büyük kayıplar verdirten operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SİHA'ların sahadaki başarısına dikkar çeken Altaylı yazısında, "Suriye’de yürüttüğümüz başaralı operasyonun arkasında ise Türkiye’nin yeni nesil savaşın en önemli unsuru olan drone kullanımındaki becerisi yatıyor. Bence bugün Türkiye’de özenle ve dikkatli korunması gereken kişi galiba Selçuk Bayraktar." ifadelerine yer verdi.

Altaylı'nın konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başarılı bir operasyon yaptığını okuyoruz, öğreniyoruz.

Ellerine sağlık.

Gerçi tüm Suriye’yi dümdüz etsen, tüm Suriye ordusunu ortadan kaldırsan, şehitlerimizin acısını dindirmez ama yine de bir nebze tesellidir.

Tabii sonrasında ne olacak hâlâ bilmiyoruz!

Suriye’de yürüttüğümüz başaralı operasyonun arkasında ise Türkiye’nin yeni nesil savaşın en önemli unsuru olan drone kullanımındaki becerisi yatıyor.

Türkiye bugün drone’ları en iyi şekilde savaş alanına süren iki ülkeden biri olarak gösteriliyor.

Bunu ben veya biz değil yabancı ülke uzmanları söylüyor.

Dün bir uzmanın kullandığımız drone’ların bir bölümünün üreticisi Baykar’ın önemli isimlerinden biri olan Selçuk Bayraktar için “Ortadoğu’da kaderi değiştiren adam” başlıklı bir değerlendirmesini okudum.

Ne yalan söyleyeyim korktum.

Aselsan’da çalışan mühendislerimizin bilim insanlarımızın başına gelenler malum.

Bence bugün Türkiye’de özenle ve dikkatli korunması gereken kişi galiba Selçuk Bayraktar.

İDLİB'DE HANGİ SİHA KULLANILIYOR?

İdlib'de gerçekleştirilen operasyonlarda yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sisteminin kullanıldığı biliniyor.

2014’ten bu yana aktif olarak kullılan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta.

110.000 saatten fazla uçan TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu da elinde bulunduruyor.

24,000 Feet Uçuş İrtifası, 24 Saat Havada Kalış Süresi, 150 Km Haberleşme Menzili, Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant),Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği, GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği gibi özelliklere sahip olan Bayraktar TB2, Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliğine ve Yarı Otonom Uçuş Modları Desteğine de sahip.

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği ile de dikkat çeken yerli SİHA; Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması, Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri, Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri'ni de bünyesinde bulunduruyor.

BAYRAKTAR TB2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ