"Çocuklar öyle bir şey olabilir mi?"

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Kısa bir ayrılık sonrası buzları eriten İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda barışmıştı.

Şefkatli, sevgilisi İdo Tatlıses ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Şefkatli'nin kalp emojisi ile yayınladığı kare çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"AYAKLARINI YIKARIM"

Geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftine, İpek Tanrıyar'ın “Eşimin eteğini de öperim, ayağını da yıkarım” açıklaması hatırlatılmıştı. Şefkatli, "Ben de İdo'nun ayaklarını yıkarım. Ne olacak ki?" demişti. İdo Tatlıses de sevgilisinin açıklamasının üzerine, "Ben de yıkarım" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bu açıklaması çok konuşulmuştu.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN İDO'M"

Şefkatli, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin doğum günü için stüdyoya girerek şarkı söylemişti. Şefkatli sevgilisi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaşmıştı:

Sen... Nasıl anlatsam benim en güzel alışkanlığım. Ben seni kelimelere dökemem ki. Ne şanslıyım yaşıyorum seni. İyi ki doğdun sevgili, iyi ki dokundun hayatıma. İyi ki benim sırdaşım, en yakın arkadaşım, aşkım sen oldun. Teşekkür ederim bana her şey olduğun için. Arkamda gölgem gibi durup beni hiç yalnız bırakmadığın için... Doğum günün kutlu olsun İdo'm.