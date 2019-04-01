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Sevgilisine gelen dizi projelerini kabul etmediği şeklinde haberler çıkan İdo, bunun sorulması üzerine “Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben ‘Yasemin’e 'Şunu yapmayacaksın' ya da 'Şuraya çıkmayacaksın' diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Bunun sonucunda bir şeyleri ikimizden biri alttan alıyor. Sağ olsun o da beni kırmıyor” diye konuştu.