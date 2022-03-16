İETT otobüsüne silahlı saldırı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Kağıthane'de park halindeki özel halk otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 14 Mart Pazartesi günü Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde Güzeldere Caddesi'nde saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki İETT otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde yolcu olmayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan incelemede, kimliği belirlenen şüpheli Ö.G.'nin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettikten sonra aracıyla uzaklaştığı, saldırıda da otobüsün ön camına 5 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Ö.G.'nin ifadesinde, olayı otobüs sahibi F.G. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Hakkında "silahla tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.