30 Haziran’da sona eren 2018 mali yılında bölgede yapılan yatırımların 2.26 milyar dolarlık tutarı IFC’nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı. Ayrıca IFC bölgede toplam 28 katılımcı banka aracılığı ile toplam 1.8 milyar dolar kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye’de 1.1 milyar dolar, Romanya’da 336.4 milyon dolar, Sırbistan’da 190.5 milyon dolar, Ukrayna’da 129.1 milyon dolar ve Kazakistan’da 11.5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi. IFC ayrıca Türkiye’de 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

Türkiye, mevcut durumda IFC’nin tüm dünyada en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde özel sektör ile çalışarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekliyor.

TÜRK BANKALARLA İŞBİRLİĞİ

IFC, finansal sektörde, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Yapi Kredi Bankası, Akbank, İşbank, TSKB ve Garanti Bankası ile iş birlikleri gerçekleştirdi. IFC, Garanti Bankası ile gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciler için yapılan ilk sosyal bono ihracını destekledi.

IFC ayrıca Türkiye’de altyapı yatırımlarını ve sürdürülebilir şehirler projesine yatırımlarınadevam etti. IFC’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı finansman paketi ile inşa edilen 3.Faz tramvay projesi sayesinde şehrin kuzey bölgesinde bulunan Varsak’tan şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlanacak.

TÜPRAŞ ve NOBEL İLAÇ'A KREDİ

IFC geçen mali yılda, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım faaliyetini yürüten Zorlu Elektrik Üretim A.Ş.'ye bağlı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (OEDAŞ) dağıtım ağının yükseltilmesi, modernizasyonu ve genişlemesi amacıyla da kredi sağladı.

IFC Türkiye’ninrafineri şirketi ve en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’a 7 yıl vadeli yaklaşık 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. IFC kredisi ile yeni yatırımlar gerçekleştirecek olan Tüpraş, üretim süreçlerinde ve enerji tüketiminde verimliliğini artırırken ayrıca araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik verecek.

IFC ayrıca Türkiye'nin köklü ve yüzde 100 yerli sermayeli ilaç firması Nobel İlaç'a biyoteknolojik ilaç üretim tesisi için 25 milyon dolar finansman temin etti. IFC, şirketin biyoteknolojik ürünler için üretim ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırım planlarına destek olacak.

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde IFC yatırım projelerinin yanı sıra 79 danışmanlık projesi ile iş ortamının düzenlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele, kurumsal yönetim, çevre ve sosyal dğzenlemeler konusunda da özel sektör ile çalışmalarını sürdürdü.

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