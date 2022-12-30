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Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ ŞANTAJ | Son dakika haberler: Gaga Bulut bir kez daha gözaltında! Cinsel şantaj ve...
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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'a 'cinsel şantaj' gözaltısı!

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, İzmir Siber Polisi tarafından gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden bazı kişilerle yaptığı cinsel içerikli sohbetlerde kaydettiği çıplak fotoğraflar üzerinden Altuğ'un, kişilere karşı "hayvanlara yardım bahanesiyle" şantaj yapıp para aldığı iddia edildi

İĞRENÇ ŞANTAJ | Son dakika haberler: Gaga Bulut bir kez daha gözaltında! Cinsel şantaj ve...
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Binlerce takipçisi olan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir hafta önce İzmir polisine gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ŞANTAJ ŞİKAYETİNDE BULUNULDU

Gelen şikayetlerde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut adlı bir kişi tarafından, şantaj yapıldığı belirtiliyordu.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER ÇEKTİ

İddialara göre Gaga Bulut adlı fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden kendini biseksüel olarak tanıtarak erkeklerle cinsel sohbet yaptı. Bu sohbet sırasında karşı tarafın çıplak görüntüsünü kaydetti.

"YARDIM BAHANESİYLE" PARA TOPLADI

Bir süre sonra bu kişilere, “Fotoğrafınız ve görüntünüz var. Belli bir ödeme yaparsanız videolar silinecek” dedi. Bunu da, "hayvanlara ve kadınları koruma derneklerine" yardım bahanesiyle gerçekleştirip, müştekilerden para aldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ GÖZALTINA ALINDI

Müştekilerin ifadelerinin ardından Siber polisi harekete geçti. Düzenlenen operasyonla Bulut Altuğ’a operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla Bulut gözaltına alındı.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR BULUNDU

Polis tarafından incelemeye alınan sosyal medya hesaplarında sosyal fenomenin cinsel içerikli paylaşımlarının olduğu tespit edildi. Birçok kişiye ait çıplak görüntüler bulundu.

500 BİN TL'LİK PARA VE ALTIN BULUNDU

Tüm bu paylaşımlar soruşturma dosyasına alındı. Evde yapılan aramada evin çelik kasasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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