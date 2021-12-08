IKEA'dan Merkel'e veda: Nihayet evde 0:00 / 0:00

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İsveç kökenli mobilya mağazası IKEA, 16 yıllık görevini sonlandıran Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e bir paylaşımla veda etti.

Bir koltuğun tanıtımının yapıldığı IKEA kataloğunda, koltuğa Merkel'in oturtulduğu görüldü. Merkel'in koltukta oturduğu görsel, "Nihayet evde" ifadeleriyle paylaşıldı.

— Carl Bildt (@carlbildt) December 8, 2021

İsveç'in eski başbakanı, dışişleri bakanı ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin eş başkanı Carl Bildt de sosyal medya hesabından görseli paylaşarak, "Sonunda Evde - Angela Merkel'in 16 yıl sonra Almanya yönetiminde görevden ayrıldığı gün IKEA'dan cazip bir teklif." dedi.

MERKEL DÖNEMİ SONA ERDİ

Almanya’nın 16 yılını belirleyen Başbakan Angela Merkel dönemi sona erdi. Merkel, 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile kuracağı yeni hükümette Başbakanlık yapacak Olaf Scholz’a bugün görevini devretti.