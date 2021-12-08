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Almanya'nın yeni başbakanı Scholz seçildi! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika... Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi.

Almanya’da 16 yıldır görev yapan Başbakan Angela Merkel'in yerine Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz seçildi. Böylelikle Almanya'da 16 yıl sonra Olaf Scholz başbakanlık koltuğuna seçilen isim oldu.

63 yaşındaki Scholz, Alman Federal Meclisi'ndeki milletvekillerinden 395 oy aldı.

Başkan Frank-Walter Steinmeier tarafından aday gösterildikten sonra Scholz parlamentoya geri dönecek milletvekillerinin önünde görev yemini edecek.

Öğleden sonra Merkel'in, Şansölyeliği teslim etmesi bekleniyor.

Merkel, 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile kuracağı yeni hükümette Başbakanlık yapacak Olaf Scholz’a bugün görevini devredecek.

Ülkede, 2005’te başbakan seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl’dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi oldu.