Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu olayların tarlada çalışan işçiler ile kamyon şoförü arasında çıkan tartışma ile başladığını, daha sonra her iki tarafın yakınlarının gelmesiyle büyüdüğünü açıkladı.

12 KİŞİ YARALANDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgayı sona erdirmek için güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığı öğrenildi.

Kavgada 7'si güvenlik görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin Bursa'da Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 7 kişinin ise ayakta tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi. Yenişehir'de polis ve jandamanın aldığı önlemler de artırıldı.

DHA'nın haberine göre Kaymakam Seyitoğlu, "Çıkan olaylarda her iki tarftan 2'şer kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Bunlardan biri bıçaklandı. Diğerinde ise kafa travması teşhisi konuldu. Biber gazı kullanıldığı için bazı kişiler etkilendi, bunlar da ayakta tedavi gördü. Takviye ekiplerle birlikte şu anda olaylar yatıştırıldı. Kesinlikle ölüm olayı yok" dedi.

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