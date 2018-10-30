Kanadalı ve Amerikalı uzmanlar, kadınların doğum yaptıktan sonra bir kez daha hamile kalmak için en az bir yıl beklemesinin anne ve bebek açısından sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu.
AA'nın haberien göre; British Columbia Üniversitesi ve Harvard TH Chan Kamu Sağlığı Okulunun Kanada'da 150 bin civarında doğum üzerinde yaptığı araştırma, doğumdan sonra tekrar gebe kalmak için ideal sürenin 12 ila 18 ay sonrası olduğunu gösterdi.
Araştırmada ayrıca tüm yaşlardan kadınlarda doğumdan sonraki bir sene içinde hamile kalmanın sağlık riski oluşturduğu, 35 yaşından büyük kadınlarda doğumdan 6 ay sonra gebelikte anne ölümü riskinin yüzde 1.2 olduğu, 18 aylık bekleme süresinin bu riski yüzde 0.5'e düşürdüğü, doğumdan 6 ay sonra gebe kalan yaşı küçük annelerde prematüre doğum riskinin yüzde 8.5 çıktığı gözlendi.
Araştırma ekibinin lideri Laura Schummers, en az bir yıllık sürenin, yeniden anne olmayı isteyen birçok kadın için komplikasyonları azaltmaya değer bir önlem olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), doğumdan sonra tekrar hamile kalmak için en az 18 ay beklenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Örgüte göre, iki gebelik arasında olması gereken ideal süre 24 ay.
Araştırmanın ayrıntıları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.
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