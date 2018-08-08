Karaman'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki otomobil ile Bilal Üstünel (29) idaresindeki Hollanda plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Aksoy ile yanında bulunan Emine Kayserli (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü Üstünel ile birlikte aynı araçta bulunan Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden, Aksoy ve Kayserli'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaralıların bulunduğu hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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