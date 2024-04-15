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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki sağlıkçıyı darbeden jandarma açığa alındı

        İki sağlıkçıyı darbeden jandarma açığa alındı

        Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada iki sağlık personelini darp ettiği iddia edilen jandarmanın açığa alındığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:19
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        İki sağlıkçıyı darbeden jandarma açığa alındı
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        Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darbettiği iddia edilen jandarma personeli hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alındığını açıkladı.

        Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulans içinde müdahale ettiği sırada, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı.

        PARAMEDİĞE YUMRUKLA SALDIRDI

        Tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı. Olaya çevrede bulunanlar müdahale ettikten sonra taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı.

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        Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        SORUŞTURMA AÇILDI

        Darbedilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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