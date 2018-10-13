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2 yıl önce yavrularını kaybetti
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İki yıldır ağzında taş taşıyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü içinde yaşanan Şimşek isimli 4 buçuk yaşındaki köpek yavrularını kaybettiği günden bu yana ağzında taş taşıyor. Uzmanlar, bu tür vakalarda yavrusunu kaybeden hayvanların bazı cisimlere annelik içgüdüsüyle yaklaşabileceğini söylüyor.

13.10.2018 - 11:40 | Güncelleme:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampsü'nde yaşayan Şimşek isimli köpek yavrularını kaybetmesinin ardından ağzında yeni doğmuş yavru büyüklüğünde taş taşımaya başladı. İlginç durum ilk olarak Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü tarafından fark edildi. Kocaeli Üniversitesi öğrenci olan aynı zamanda kampüs içerisindeki köpeklerin gönüllü bakımını üstlenen Bahadır Okur ve Hidayet Gürbüz, Şimşek'in hikâyesini Habertürk'e anlattı.

2 YIL ÖNCE YAVURULARINI KAYBETTİ

Caner Aktan'ın haberine göre, Alman çoban köpeği kırması olan Şimşek, yaklaşık 4 buçuk yıldır Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampsü'nde yaşıyor. Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü'ne üye öğrenciler tarafından bakımı yapılan Şimşek, 2 yıl önce yavrularını kaybetti. Şimşek, yavrularını kaybettiği günden bu yana ağzında taş taşıyor. Taşıdığı taş nedeniyle birçok dişi kırılmış durumda. Ayrıca Şimşek'in ağzının içinde yaralarda bulunuyor. Ağzından taşı düşürmeyen Şimşek'in taşları yavruları gibi gördüğü iddia ediliyor.

"TAŞI ALDIĞIMI ZAMAN AĞLAMAYA BAŞLIYOR"

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyesi Hidayet Gürbüz, Şimşek'in kulübesinin içinin taş dolu olduğunu ifade ederek, "Şimşek kampüsümüzün güzel köpeklerinden bir tanesi. Kızımızın psikolojik bir sorunu var. Taşları çok seviyor. Yavruları sanıyor taşları. Sürekli ağzında taş taşıyor. Taşını aldığımızda sürekli ağlıyor. Kulübesine bağladığımızda fark ettik. Kulübesine baktığımızda içinin taş tolu olduğu gördük. 1 tane taşı bile alsak ağlamaya başlıyor. Yavrularını kaybettiğini öğrendik ve bu nedenle bir psikolojik sorun yaşadığını düşünüyoruz" dedi.

"O TAŞA UZUN SÜRE KOL KANAT GEREKECETİR"

Habertürk'e konuşan Veteriner Hekim Önder Öztürk, söz konusu vakanın ender görülebilecek bir durum olduğunu söyledi. Ölçüm yapıldığı takdirde köpekteki annelik iç güdüsüyle birlikte salgılanan prolaktin hormonunun oldukça yüksek seviyede çıkacağını belirten Öztürk, "Bu tüp durumlarda köpeklerde annelik iç güdüsü, prolaktin hormonuyla fazla seviyede salgılandığı için ve yavruların ayrılması gereken süreden önce annesinden ayrıldığı için annelik iç güdüsü yüksek oluyor. Köpek de bu kaybın yerine bir oyuncak yada taş ilginç bir vaka ama herhangi bir şeyi yavrusu yerine koyup annelik iç güdüsüyle onu devam ettiriyor. Bu köpekte prolaktin hormonu ölçümü yapılsa muhtemelen çok yüksek çıkacak. O taşı nereden nereye giderse peşinden götürüp kol kanat gerecektir" dedi.

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