AA

İkinci el online pazarda, bu yılın Kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve Ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43'le Toyota oldu.

ORTALAMA SATIŞ HIZI 50 GÜN

Kasım ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 50 güne çıktı. En hızlı satılan marka 40 günle Fiat, en yavaş satılan ise 66 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 5 bin 534 satışla, Clio'yu geride bırakarak tekrar zirveye oturdu.

Satışlarda, Renault'nun Clio modeli 4 bin 509 adetle ikinci, Ford'un Focus modeli 4 bin 385 adetle üçüncü, Renault Megane 4 bin 30 adetle dördüncü ve Opel Astra da 3 bin 764 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ardından 3 bin 638 adetle Renault Fluence, 3 bin 77 adetle Toyota Corolla, 2 bin 899 adetle Fiat Egea, 2 bin 795 adetle Renault Symbol ve 2 bin 740 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 207 adetle Fiat Doblo ilk sıradaki konumunu bu ay da sürdürdü. Doblo'yu, 2 bin 899 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 838 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 107 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, bin 782 adetle VW Caddy, bin 407 adetle VW Transporter, bin 116 adetle Renault Kangoo, bin 60 adetle Ford Transit, 984 adetle Peugeot Partner ve 786 adetle de Citroen Berlingo takip etti.