‘İkinci elde KDV insin, taksit sınırı kalksın’ 0:00 / 0:00

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Türkiye’de yıllık 20 milyon adet büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen ikinci el cihaz pazarına yönelik yeni bir adım daha atıldı. Dün yayımlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik”teki değişikliklerin sektöre sağlayacağı katkıları değerlendiren Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulan ikinci el cihaz pazarının daha başarılı bir şekilde işleyebilmesi için; KDV oranının indirilmesi ve taksit sayısı sınırının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, m-TOD ve sektörün aktif katkıları ile 2020 yılı Ağustos ayında “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiş, akıllı cep telefonlarının daha erişilebilir olması, ikinci el cihaz piyasasının tüm taraflar için daha güvenli ve garantili şekilde işletilmesi adına yasal mevzuat zemini oluşturulmuştu. Ardından da yenileme merkezleri ve ikinci el cihaz uygulamalarının standartlarının belirlenmesi adına TSE tarafından 2021 yılı Şubat ayında yenileme merkezlerine ilişkin standartlar yayımlanmıştı.

Dün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de; ikinci el cihaz (yönetmelikteki ifade ile yenilenmiş ürün) piyasasında yenilenmiş ürün garantisi ile satılan bir cihazın, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunluluğu getirilmiş oldu. Yönetmelik kapsamındaki işlemlerde, kullanılmış malın değerleme süresi 3 iş günü ile sınırlandırılmış, tüketiciye ödeme işleminin mutabakatlaşma sonrasında 3 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, yönetmelik değişikliği ile yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması da yasaklandı.

“VERGİ AVANTAJI VE TAKSİT OLANAĞI ŞART”

Türkiye’de ikinci el piyasasının en yoğun olduğu sektörlerin başında mobil iletişim sektörünün geldiğini belirten Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yürütme Kurulu Üyesi & Regülasyon ve İdari İşler Direktörü Mustafa Alanoğlu, yapılan değişiklikle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yönetmelik değişikliği ile ikinci el cihaz ekosisteminin daha güvenli yapılması çerçevesinde sektöre katkı sağlayacak önemli adımların atılmasına devam edilmiş olundu. Ancak pandemi süreci ile daha da hızlanan uzaktan çalışma ve eğitim gibi uygulamalar ile artan akıllı cep telefonu ve tablet ihtiyacının daha karşılanabilir olması gerekiyor. Hem tüketicinin standartlara uygun şekilde yenilenmiş akıllı telefon ve tabletlere erişimi hem sektörün büyümesi hem ikinci el cihazlardan değer yaratılarak ekonomiye katkı sağlanması hem de nitelikli istihdam oluşturulması için KDV oranı ve taksitlendirme konularında da esneklik sağlanması büyük önem taşıyor.”

Mustafa Alanoğlu, şöyle konuştu:

“İkinci el cihazların garantili şekilde yenilenerek satışa sunulması ile elektronik atık olmaya aday âtıl ürünler ekonomiye kazandırılacak ve böylelikle yoktan bir değer oluşturulacaktır. Bununla birlikte, hâlihazırda yüzde 18 olan KDV oranının “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yenilenen ikinci el cihazlar için yüzde 1 olarak uygulanması ve yenilenmiş cihazlarda taksit sınırının uygulanmaması ile pazar teşvik edilecek, bu şekilde yenilenmiş ürün garantisi ile müşteriye güvence sunan piyasanın istenilen ölçüde gelişmesi ve amacına hizmet etmesi sağlanabilecektir.”