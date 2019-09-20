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AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? sorusu ilk kez kayıt yaptıracak adaylar tarafından sorulurken; AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme ne zaman? sorusu da mevcut öğrencilerin gündeminde. Herhangi bir üniversite eğitimi alan adaylar, sınavsız şekilde yaptıkları başvuru sonrasında kayıt parasını yatırarak, gerekli belgeleri AÖF bürosuna teslim ettikten sonra ikinci üniversite kayıtları tamamlanmış oluyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları ile ilgili detaylar haberimizde.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından ikinci üniversite internet kayıtları 2 Eylül ve 18 Ekim tarihleri arasında alınacak. Adaylar, Kayıt Otomasyonunda bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilirler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

İnternet başvurusu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/#/basvuru-durum) yapılabilir.

ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF'ün 2019 - 2020 akademik takvimine göre ikinci üniversite kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2019 - 2020