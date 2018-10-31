İkizler Memo-Can dizisi, Cumartesi akşamı 2. yeni bölümü ile Kanal D'de ekranlara gelecek. Memo ve Can'ın yaşayacağı ve hiç beklenmedik olaylar karşısında tepkisi ne olacak? Memo ve Can, geçmişlerindeki gerçeği öğrenebilecekler mi? İkizleri bekleyen gelişme ne? İşte, İkizler Memo-Can 2. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İKİZLER MEMO-CAN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Memo ve Can'ı yep yeni maceralar bekliyor!

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Memo ve Can'ın yıllar sonra kesişen yolları, onların iki farklı hayata doğru yelken açmasına sebep oluyor! Peki bu serüvende ikiliyi neler bekliyor?

İkizler Memo - Can ilk bölümde iki farklı hayat yaşayan ikiz kardeşlerin yıllar sonra yolları kesişir. Can, dadılarla büyümüş, çok iyi eğitim almış, babası Onur ve dedesi Mümtaz ile yaşamakta olan bir çocuktur. Annesini kaybetmiştir ve bunun acısını çok derinden yaşamaktadır. Memo ise bu imkânlardan yoksun bir şekilde büyümüştür. Ama kocaman bir ailesi vardır. Annesi melek, anneannesi Nursine ve dayısı Çilingir Osman ile beraber yaşar.

Ancak yıllar sonra hayat onları tesadüfen bir araya getirir. Asıl olaylar ise bu bir araya gelişten sonra yaşanacaktır...

Senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Erol Özlevi'nin yaptığı İkizler Memo-Can dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'da 2. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek.

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