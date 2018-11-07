İkizler Memo-Can dizisi, 3. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Can yerine kaçırılan Memo, sonunda kurnazca bir fikirle onların elinden kurtulmayı başarıyor! Öte yandan Osman, ablası Melek'in ameliyat parasını denkleştirmek için elinden geleni yapıyor. Melek ise ölümden değil, oğlundan ayrı kalmaktan çok korkar. Can ve Memo bu defa nasıl bir işbirliği içine girecektir? İşte, İkizler Memo-Can dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
İKİZLER MEMO-CAN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Memo, haydutların elinden kaçmayı başarıyor ve babasına kavuşuyor!
3. Bölüm 1. fragman :
3. Bölüm 2. fragman :
İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Can'ın yerine geçen Memo, gece yarısı annesini görmek için evden kaçıyor ve bu sırada fidye için kaçırılıyor!
İkizler Memo - Can son bölümde işler iyice karışıyor. Yer değiştiren Memo ve Can yeni hayatların adapte olmaya çalışırlar. Hafızasını kaybeden Can, Memo'nun ailesini kendi ailesi olarak bilir ve yaşadığı ortama uyum sağlamaya çalışır. Herkes bu değişimi fark eder ancak anlam veremez. Öte yandan Memo ise zengin bir hayatın içine girmiştir. Ancak Can'ın aksine Memo'nun yaramazlıkları herkesi çileden çıkarır. Memo, okulu birbirine katar. Zenginliğin keyfini süren Memo'nun aklı bir yandan da annesinde kalır. Onun hasta olduğunu öğrenen ve gerekli parayı bulmak için bir süre daha Can'ın yerine geçmeye devam eder. Bir gece herkesten habersiz evden çıkan Memo, ailesini uzaktan izler. Can ile karşılaşır ve onunla bir oyun içine girer. Ancak eski mahallesinden evine dönerken yolda bilmediği kişiler tarafından kaçırılır.
Memo'yu kaçıranlar, onun babasından fidye istemektedir. Zaten bir evladını kaybetmiş olan Onur, diğer evladını da kaybetmeyi göze alamaz. Peki bundan sonra ne olacak? Memo, haydutların elinden kurtulabilecek mi? Annesinin ameliyatı için gerekli olan parayı nasıl bulacak?
İkizler Memo-Can dizisi 3. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.
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