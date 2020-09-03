İKLEV eğitim için koşuyor

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Her yıl geleneksel hale gelen İzmir Dokuz Eylül Yarı Maratonu’na bu yıl İKLEV (İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı) olarak ilk kez katılıyor. Vakıf adına katılacak gönüllü yarışçılar bu yarışın geçen yılın erkekler birincisi, Getaye Fisseha Gelaw ile atletizm Milli takımı sporcularından geçen yılın bayanlar ikincisi Meryem Erdoğan ve uluslararası çeşitli maraton yarışlarına katılan Mexico City maratonu bayanlar birincisi Shewarge Alene Amare vakıf forması altında yarışacak.

İKLEV'in bu yarışa katılmaktaki amacı, İKLEV adını duyurmak, tanınırlığını arttırmak ve eğitime destek sağlamak. Bilindiği üzere bu tür yarışlarda, STK'ları adına katılan sporculara bağışçıların yaptıkları maddi katkılar, STK'lara eğitim kapsamında maddi destek sağlıyor. Sivil Toplum Kuruluşları için koşmak herkes için farklı anlamlar ifade edebilir. Bu seçimi yapmaktaki motivasyonlar farklı olabilse de hem hazırlık hem de yarış sırasında bir sivil toplum kuruluşu için koşuyor olmanın koşuculara ekstra motivasyon sağladığını ifade eden organizasyon sahibi "İzmir Büyükşehir Belediyemize, bu tür yarışlarda, STK’lara sağladığı destek ve katkılarından dolayı teşekkürü ayrıca borç biliriz" dedi.