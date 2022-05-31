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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Türkiye ekonomisi 2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister, "2021 yılında yüzde 11 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüme gerçekleştirdi. İlk çeyrek için öncü göstergeler de bunu destekliyordu. İlk çeyrekte sanayi yüzde 7.4 büyürken, mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 16.8 arttı. İlk çeyrekteki bu büyümenin önemli ve memnuniyet verici olmasıyla birlikte sürdürülebilir olması için mutlaka ihracat ve yatırımı destekleyecek teşviklerin artırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'HAMMADDE FİYATLARI YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR'

İlk çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısının 3.5 puan olduğuna değinen Pelister, "Kimya sektörümüz ise ihracatta ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme kıyasla yüzde 41.71 büyüdü ve 7.52 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İkinci çeyrekte de bu yüksek performansımızı istikrarlı şekilde devam ettirmek için çalışıyoruz. Nitekim Mart ve Nisan ayları ile birlikte ilk dört aylık dönemde sektörümüz ihracat lideri oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizi ile hızla yükselen emtia, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlara da değinen Pelister, "Buna bağlı enflasyon artışları devam ediyor. Kimya sektörümüzün üretimde kullandığı hammadde fiyatları da yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu olumsuz gelişmelerden en az şekilde etkilenmek için yüksek katma değerli yerli üretime önem veriyoruz. İKMİB olarak bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl sonunda faaliyete geçirmeye hazırlandığımız Kimya Teknoloji Merkezi’miz (KTM) ile önemli bir kazanım sağlayacağız. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kimya sektörü olarak stratejik bir görev üstleniyoruz. Bu sorumlulukla üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.