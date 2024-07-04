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        Haberler Magazin İlayda Alişan: Takımımızı kutluyorum - Magazin haberleri

        İlayda Alişan: Takımımızı kutluyorum

        İlayda Alişan, Türkiye - Avusturya maçından sonra Bebek'te yapılan kutlamalar arasında trafikte kaldı. Otomobilin içinde görüntülenen oyuncu; "Çok mutluyum, takımımızı kutluyorum. Evime doğru gidiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 07:48 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:17
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        "Takımımızı kutluyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Türkiye - Avusturya maçının ardından Bebek'te yapılan kutlamaların arasında trafikte kalan Alişan, o sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        28 yaşındaki oyuncu; "Çok mutluyum, takımımızı kutluyorum. Evime doğru gidiyorum, polis memuru bekliyor yolu kapatmayalım" dedikten sonra arkadaşı ile oradan ayrıldı.

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