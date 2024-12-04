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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Altun'dan Japonya Veliaht Prensinin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        İletişim Başkanı Altun'dan Japonya Veliaht Prensinin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko'nun Türkiye ziyaretine ilişkin, "İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 00:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:51
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        Altun'dan Japonya Veliaht Prensinin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
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        İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko'nun, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

        7 Aralık'a kadar sürecek ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edilecek Veliaht Prens ve Prenses'in, Ankara'daki temaslarının yanı sıra İstanbul'da sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edeceği bilgisini paylaşan Altun, şunları kaydetti:

        "Ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunacaklardır. İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Fahrettin Altun
        #Japonya
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