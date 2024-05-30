Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit İletişim Başkanlığı'ndan, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı'ndan, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' açıklamasıyla paylaşılan görüntülerdeki yapının, külliye değil yapımı devam külliye konseptinde bir alan olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 19:32 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir. Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DMM
        #atatürk havalimanı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?