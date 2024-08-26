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        Haberler Gündem Teyit İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı belgeye ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı belgeye ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla paylaşılan görselin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:28
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        İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı belgeye ilişkin açıklama
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        DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla yapılan paylaşımları yalanladı.

        DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir. Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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        #DMM
        #iletişim başkanlığı
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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