Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan İrem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi gören İrem'in vefatının ardından pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    SON PAYLAŞIMI

    İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)" mesajını yayınlamıştı.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    3 VASİYETİ VARDI

    Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi. İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti." dedi.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    İlhan İrem'in vefatının ardından sanat dünyasından pek çok isim üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    NİLÜFER

    Sen de mi gittin bizi bırakıp? Ne çok anımız var, ne çok şarkılar söyledik birlikte... Çok erkendi, çok... Çok üzgünüm.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    FAZIL SAY

    İlhan İrem'in vefatını üzünüyle öğrendim. Çocukluğumuzdan beridir kendi yolunda gitmiş bir sanat insanıydı. Müziğinde, bestelerinde ve yorumunda şiirsel bir doku ve duyarlılık vardı hep. Rahmetle...
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem’i kaybetmemize.
    Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı olsun.
    Gençlik günlerimin dostu…
    Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor…
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    NÜKHET DURU

    Canım arkadaşım, gençlik arkadaşım, gençliğim hatta… Üzüntümü anlatmaya yetmiyor kelimelerim… Çok sevdiği bir dostu kaybettiğinde, sonsuz bir yalnızlık hissi içinde buluyor insan kendini. Hemen anılara sığınmaya çalışıyorsun, ruhunu oradan sağaltmak istiyorsun ama olmuyor, telaşla geçen yıllar içinde ayrı düşülen hayatların pişmanlığı beliriyor içinde, ‘ah niye son 3-4 senede daha çok görüşmedik’, ‘en son mayısta mı konuşmuştuk’ filan, böyle şeyler geçerken zihninden sen korkunç ve çaresiz bir özlemle kalakalıyorsun. İlhan, canım, arkadaşım, seni çok seviyorum, huzurla uyu biz müziğinle sevinir, üzülür, duygulanır ve avunurken… Ölümsüzlük zaten bu değilse nedir?
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    ALİ KOCATEPE

    İlhan’cım öyle güzel anılarımız var ki! Hatırladın mı Mersin stadyumundaki o günü. Hani Halit Kıvanç, Neco, Yeliz, Sibel Egemen, sen, ben. Yıl 1976. Çocuklar gibi şendik.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    NAZAN ÖNCEL

    Ah! Nasıl üzgünüm; bu sarsıcı acı haberle dağıldım. Parmağımı bir suya daldırsam da zamanı geri almak mümkün olabilse keşke. Işık ve sevgiyle İlhanım; yerin asla dolmayacak, şarkılarınla teselli bulmaya çalışacağız. Başımız sağ olsun.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    HAMDİ ALKAN

    Çok çok üzgünüm İlhan İrem aramızdan ayrıldı. Hayatıma kattığın güzellikler için sonsuz teşekkürler İlhan İrem. Işıklar içinde uyu.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    FİLİZ AKIN

    Haberlerde gördüm, genç sayılacak bir yaşta, 67 yaşındaki İlhan İrem’i kaybetmişiz .En sevdiğim şarkısıyla, sevgi ve müzikle anıyorum bir zamanların efsane şarkıcısını…

    “Nereden bileceksin ayrılığın acısını“

    “Sen hiç sensiz kalmadın ki”

    Ne güzel sözlerdir şimdi onun yokluğundaki hüznü anlatan… Elveda İlhan Erem kimse ayrılığı bu kadar şiirsel kılmamıştı…
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    CEM YILMAZ

    Az olan insanlardan İlhan İrem abimizin mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
  • İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı! Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem'in vasiyeti nedir? - Magazin Haberleri

    SELÇUK YÖNTEM

    Kutuplaşan ülkemizin, ortak seslerinden birisiydi. Kaybı, Türkçe müziğin de kaybı...Hoşçakal sevgili İlhan İrem.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.