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Haberler Gündem Eğitim Tarih İlk Çağ Felsefesi ve Filozofları: İlk Çağ Filozofları Kimler?
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İlk Çağ felsefesi ve filozofları: İlk Çağ filozofları kimler?

İlk Çağ felsefesi; M. Ö. 700’lü yıllar ile M. S. 500’lü yıllar arasında sürmüş olan tüm felsefi gelişmeleri kapsayan dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya yönelen ve doğada gerçekleşen olaylar ile var olan cisimler üzerinde duran bir düşünme biçimi olarak karşımıza çıkan İlk Çağ felsefesi nedir? Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi temsilcileri bulunan İlk Çağ filozofları kimlerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İlk Çağ Felsefesi ve Filozofları: İlk Çağ Filozofları Kimler?
İlk Çağ Felsefesi ve Filozofları
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Doğada var olan şeylerin temelinde yatanın ne olduğunu anlama çabası olarak değerlendirilen Antik Çağ felsefesi genel özellikleri nelerdir? Antik Çağ kadın filozoflar kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

İlk Çağ Felsefesi Nedir?

İlk Çağ felsefesi; çok tanrılı inanç ve mitolojiden sıyrılarak, merkeze bireyin akıl ve sezgisini koyarak sorular sormuştur. Doğa, ruh, bilgi ve akıl üzerine düşüncelerin üretildiği İlk Çağ felsefesi; düşünürlerin dünyayı anlamaya çalıştıkları bir düşünce sistemidir. İlk Çağ felsefesi bu özelliğiyle bir doğa felsefesidir.

İlk Çağ felsefesine ev sahipliği yapan Antik Yunan uygarlığı bu dönemde, felsefe tarihinin ilk filozoflarını yetiştirmiş ve bu filozoflarla vücut bulan Antik Çağ felsefesi modern Batı’nın tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.

Antik Çağ Felsefesi Dönemleri

İlk Çağ ya da Antik Çağ felsefesi 4 ayrı dönemden oluşmaktadır. Sırasıyla bu dönemle şu şekildedir:

Sokrates Öncesi Dönem

Dış dünyaya getirilen mitolojik açıklamaların reddedildiği bu dönemde düşünürler, doğada bulunan şeylerin kökenlerini aramışlardır. Sokrat öncesi dönemin en önemli düşünürleri Thales, Anaksimendros ve Anaksimenes’tir.

Klasik Felsefe Dönemi

Antik Yunan’da bilimsel ve kültürel açıdan büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Sokrates, Aristoteles ve Platon bu dönemin en önemli düşünürlerindendir.

Helenistik Dönem

Bu dönemde felsefenin konuları mantık, fizik ve etik şeklinde belirlenmiştir. Helenistik dönemde yer alan dört büyük felsefe okulu; Akademi, Peripatetik, Epikurosçuluk ve Stoacılıktır.

Yeni Platonculuk Dönemi

Platon ve Aristoteles’in öğretilerinin uzlaştırıldığı bir dönemdir. Bu dönemin en önemli temsilcisi Plotinus’tur.

Antik Çağ Felsefesi Genel Özellikleri

  • İlk Çağ felsefesi; bu dönemde tamamen doğaya ve doğada bulunan cisimlere yönelmiştir. Bu özelliği sebebiyle bir doğa felsefesidir.
  • İnanç ve mitolojiye değil akla ve sezgiye dayalı bir düşünme biçimidir.
  • İlk Çağ felsefesi bilgi için bilgi anlayışı ile hareket etmiştir.
  • Doğa, ruh, bilgi, varlık ve din gibi konular üzerinde durmuştur.
  • İlk Çağ felsefesinde şeylerin ardındaki değişmez olan sürekli aranmıştır. Aranan bu şeye felsefede arkhe adı verilmiştir.
  • Sistemli, bağımsız ve kişisel bir düşünceyi ifade eder.
  • İlk etapta etkin olan doğa felsefesi ilerleyen zamanda yerini pratik felsefeye bırakmıştır.
  • Bu dönemin en önemli temsilcileri Sokrates, Platon ve Aristoteles’tir.
  • Bu dönemde oluşan filozof kadrosu ileride gelişecek olan birçok bilim dalına öncülük etmişlerdir.

Antik Çağ Filozofları

İlk Çağ filozofları kronolojik sıralama şu şekildedir:

  • Thales (MÖ.626/623 – MÖ. 548/545)
  • Anaksimandros (MÖ.610 – MÖ.546)
  • Anaksimenes (MÖ. 585 – MÖ. 525)
  • Pythagoras (MÖ.570 – MÖ. 495)
  • Herakleitos (MÖ. 535 – MÖ. 475)
  • Parmenides (MÖ.515 – MÖ.460)
  • Zenon (MÖ.495 – MÖ.430)
  • Ksenophanes (MÖ. 431 – MÖ. 354)
  • Empedokles (MÖ. 494 – MÖ.434)
  • Anaksagoras (MÖ.500 – MÖ. 428)
  • Demokritos (MÖ. 460 – MÖ.370)
  • Sokrates (MÖ.469 – MÖ.399)
  • Platon (MÖ. 428/427 – MÖ. 348/347)
  • Aristoteles (MÖ.384 – MÖ.322)
  • Epiküros (MÖ.341 – MÖ.270)
  • Pyrrhon(MÖ.365 – MÖ.275)
  • Panaitios (MÖ.185 – MÖ.109)
  • Poseidonios (MÖ.135 – MÖ.51)
  • Seneca (MÖ:4 – MS.65)
  • Epiktetos (55 -135)
  • Plotinus(205 – 270)

Antik Çağ Kadın Filozoflar

  • Miletli Aspasia (MÖ.470 – MÖ.400)
  • Clea (MS.1 ile 2.yy)
  • Thecla (MS. 1.yy)
  • Sosipatra (MS. 4.yy)
  • Genç Macrina (327 – 379)
  • İskenderiyeli Hypatia (370 – 415)
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