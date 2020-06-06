Tarihindeki ilk hibrit modelin Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

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İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, Ghibli modelinin hibrit versiyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şirketin Giovanni Agnelli Fabrikası’nda bugüne kadar 100 bin adetten fazla ürettiği Ghibli modelinin, Marka tarihinin ilk hibrit motorlu aracı olacağı kaydedildi.

Maserati Türkiye tek temsilcisi Fer-Mas'tan yapılan açıklamada, hibrit Ghibli'nin Ekim ayında Türkiye'de satışa çıkacağı belirtildi.

Maserati'nin bünyesinde bulunduran FCA, 2021 yılına kadar 12 yeni elektrikli model tanıtmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Maserati'nin hibrit bir SUV model üzerine de çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan, İtalyan markanın elektrikle çalışacak GranTurismo ve GranCabrio modelleri için de 800 milyon euroluk bir yatırım yaptığı açıklandı.