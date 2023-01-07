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Habertürk TV'den Kübra Par ile Mehmet Akif Ersoy, yerli gazın işleneceği Filyos tesislerinden yaptığı canlı yayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e doğalgaz başta olmak üzere enerji alanında merak edilen soruları yönetti.

"ŞU ANDA CANLI OLARAK GAZ YANIYOR"

Programda Kanuni gemisinde yanan yerli doğalgazın ilk görüntüleri Habertürk TV ekranlarına yansıdı. Bakan Dönmez, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Biz her serbest akış testinde doğalgazı yakıyoruz. Şu anda Türkali 10 Kuyusu'nda Kanuni gemimizin gaz yakmasını görüyoruz. Her gün yapılır bu testler. Belli saatlerde açılır, yakılır. Gazın kompozisyonuyla alakalı bazı veriler alınır. Bunlar rutin tesisler. Şu anda canlı olarak gaz yanıyor.