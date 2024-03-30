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        Haberler Magazin İlker Ayrık, 40 senede bir gerçekleşebilen 'İlkerler Tutulması'

        İlker Ayrık, 40 senede bir gerçekleşebilen 'İlkerler Tutulması'

        Geçtiğimiz gün ünlü oyuncu İlker Ayrık, meslektaşları İlker Kaleli ve İlker Aksum ile bir araya gelip, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. "40 senede bir gerçekleşebilen İlkerler Tutulması"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:01
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        'İlkerler Tutulması'
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        Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü oyuncu İlker Ayrık, kendisi gibi sıkı Fenerbahçe taraftarı olan meslektaşları İlker Kaleli ve İlker Aksum ile Fenerbahçe Stadyumu'nda buluştu. Ünlü oyuncu, o anlardan çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

        "40 SENE BEKLEMEYİZ"

        44 yaşındaki ünlü oyuncu İlker Kaleli; "Geçen gün, sadece 40 senede bir gerçekleşebilen 'İlkerler Tutulması' gerçekleşti. Fenerbahçe sağ olsun… Bu arada bizler soy isimlerimizle sürekli birbirimize karıştırılıyoruz. Ne şanslıyım ki süper insanlar, müthiş oyuncularla karıştırılıyorum. Umarım bir sonraki 'İlkerler Tutulması' için 40 sene beklemeyiz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #İlker Ayrık
        #İlker Kaleli
        #ilker aksum
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