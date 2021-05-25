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İller Bankası personel alımı yapacak! İller Bankası 365 personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi

İller Bankası personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor. İller Bankası, 18 ilde toplam 365 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete’de yayımladı. İşte İller Bankası iş başvurusu hakkında...

İller Bankası personel alımı yapacak! İller Bankası 365 personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacağı belirtildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/2021 - 11/06/2021 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

11/06/2021 Cuma günü saat (Saat 23:59) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar sınava başvuru sırasında,
I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,
III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,
IV) Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Mühendis pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik
Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili
makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak.

İLLER BANKASI SINAV DUYURUSU EKRANI

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

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YORUMLAR

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