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IMF'ye göre Türkiye'nin ilk 20'ye dönüşü 2027'de

IMF tahminlerine göre 2021'de 806.8 milyar dolarla dünyanın en büyük 21. ekonomisi konumuna gerileyen Türkiye 2022'de 23. sıraya gerileyecek. Türkiye son olarak 2001 yılında 23. sırada yer bulmuştu. 2023 yılında da GSYH sıralamasında 23. olmaya devam edeceği öngörülen Türk ekonomisinin ancak 2027'de yeniden en büyük 20 ekonomi arasına girmesi bekleniyor

IMF'ye göre Türkiye'nin ilk 20'ye dönüşü 2027'de
HABERTURK.COM

IMF'nin son yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye 2021'de 806.8 milyar dolarla dünyanın en büyük 21. ekonomisi konumuna geriledi.

2020 yılında Türkiye 20. sıradaydı. Ancak Suudi Arabistan ekonomisinin 833.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasıyla geçen yıl itibarıyla ilk 20'den düştü. 2021'de ABD 23 trilyon dolarla dünyanın en büyük ekonomisi olmayı sürdürürken, bu ülkeyi 17 trilyon 460 milyar dolarla Çin ve 4 trilyon 940 milyon dolarla Japonya takip etti.

2021 itibarıyla en büyük 25 ekonomi:

Sıra Ülke (GSYH/milyar $)
1 ABD 23000
2 Çin 17460
3 Japonya 4940
4 Almanya 4230
5 İngiltere 3190
6 Hindistan 3180
7 Fransa 2940
8 İtalya 2100
9 Kanada 1990
10 G. Kore 1800
11 Rusya 1780
12 Avustralya 1630
13 Brezilya 1610
14 İran 1430
15 İspanya 1430
16 Meksika 1290
17 Endonezya 1190
18 Hollanda 1020
19 S. Arabistan 833,54
20 İsviçre 812,55
21 Türkiye 806,8
22 Tayvan 789,51
23 Polonya 674,13
24 İsveç 627,44
25 Belçika 599,99

2022 yılında ise IMF Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle pandemi sonrası toparlanmanın sekteye uğramasını bekliyor. Bu sebeple geçen yıl yüzde 6.1 olan küresel büyümenin bu yıl yüzde 3.6'ya gerilemesi bekleniyor. IMF Türkiye'nin ise bu yıl yüzde 2.7 ile dünya ortalamasının altında büyüyeceğini öngörüyor.

Bunların sonucu olarak IMF tarafından 2022 sonu itibarıyla Türk ekonomisinin 692,4 milyar dolarla Tayvan ve Polonya'ya geçilerek 23. sıraya gerileyeceği tahmin edildi.

2022 yılı en büyük 25 ekonomi tahmini:

Sıra Ülke (GSYH/milyar $)
1 ABD 25350
2 Çin 19910
3 Japonya 4910
4 Almanya 4260
5 Hindistan 3530
6 İngiltere 3380
7 Fransa 2940
8 Kanada 2220
9 İtalya 2060
10 Brezilya 1830
11 Rusya 1830
12 G. Kore 1800
13 Avustralya 1750
14 İran 1740
15 İspanya 1440
16 Meksika 1320
17 Endonezya 1290
18 S. Arabistan 1040
19 Hollanda 1010
20 İsviçre 841,97
21 Tayvan 841,21
22 Polonya 699,56
23 Türkiye 692,38
24 İsveç 621,24
25 Belçika 609,89

2023'TE SIRA DEĞİŞMEYECEK

2023 için IMF küresel büyüme tahminini 2022 ile aynı şekilde yüzde 3.6 olarak açıkladı. Söz konusu senede ise Türkiye'nin yine dünya ortalamasının altında bir şekilde yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

IMF tahminlerine göre yine de Türkiye 714,3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak. 2023'te 2022'deki 23. sırasını korumaya devam edecek.

2023 yılı en büyük 25 ekonomi tahmini:

Sıra Ülke (GSYH/milyar $)
1 ABD 26700
2 Çin 21870
3 Japonya 5290
4 Almanya 4560
5 Hindistan 3890
6 İngiltere 3690
7 Fransa 3090
8 Kanada 2360
9 İtalya 2170
10 Brezilya 1980
11 G. Kore 1920
12 Avustralya 1830
13 İran 1780
14 Rusya 1710
15 İspanya 1520
16 Endonezya 1410
17 Meksika 1380
18 Hollanda 1070
19 S. Arabistan 1020
20 Tayvan 892,52
21 İsviçre 888,2
22 Polonya 755,65
23 Türkiye 714,31
24 İsveç 669,87
25 Belçika 639,72

Rapora göre Türkiye 2024 yılında 23. sırada yer almaya devam edecek. 2025 yılında ise 913,2 milyar dolara 883.3 milyar dolarlık GSYH'ye sahip olacak Polonya'yı geride bırakacak ve 22. sıraya yükselecek.

2026'DA 1 TRİLYON DOLAR

2026 yılında ise Türkiye 22. sırada yer almaya devam edecek ancak 1 trilyon dolarlık önemli eşik geride bırakılacak. 2027'de ise Türkiye 7 yıl aranın ardından ilk 20'ye geri dönecek. Türkiye 1 trilyon 140 milyar dolarla dünyanın en büyük 19. ekonomisi olacak.

2027 yılı en büyük 25 ekonomi tahmini:

Sıra Ülke (GSYH/milyar $)
1 ABD 30970
2 Çin 29130
3 Japonya 6260
4 Hindistan 5530
5 Almanya 5360
6 İngiltere 4550
7 Fransa 3620
8 Kanada 2800
9 İtalya 2530
10 Brezilya 2450
11 G. Kore 2300
12 Avustralya 2190
13 İran 2120
14 Endonezya 1870
15 İspanya 1820
16 Rusya 1800
17 Meksika 1650
18 Hollanda 1270
19 Türkiye 1140
20 S. Arabistan 1.110
21 Tayvan 1.100
22 İsviçre 1060
23 Polonya 993,95
24 Nijerya 958,49
25 İsveç 833,34

2027 yılında ABD'nin 30 trilyon 970 milyar dolarla dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörülürken bu ülkeyi 29 trilyon 130 milyar dolarla Çin, 6 trilyon 260 milyar dolarla Japonya ve 5 trilyon 530 milyar dolarla Hindistan takip edecek.

2013'TE 957 MİLYAR DOLARDI

IMF verilerine göre Türkiye tarihinin en büyük ekonomik büyüklüğüne 957.5 milyar dolarla 2013 yılında ulaştı. Söz konusu yılda dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumuna yükselen Türkiye bu konumunu 2014 ve 2015 yıllarında da korudu.

Yıllara göre Türk ekonomisinin dünyadaki konumu:

Yıl GSYH (milyar $) Sıra
1991 208,4 21
1992 219,8 21
1993 248,57 18
1994 179,36 24
1995 233,57 24
1996 250,49 23
1997 261,86 21
1998 275,83 20
1999 256,57 22
2000 274,32 20
2001 202,25 23
2002 240,19 21
2003 314,75 21
2004 409,13 17
2005 506,19 17
2006 555,13 17
2007 680,49 17
2008 770,82 17
2009 648,8 17
2010 776,56 17
2011 838,51 18
2012 880,14 17
2013 957,5 16
2014 938,51 16
2015 864,07 16
2016 869,28 17
2017 858,93 17
2018 779,69 19
2019 760,52 19
2020 719,92 20
2021 806,8 21

2016'da ise Endonezya'ya geçilerek 17. sıraya geriledi. Ardından 2018'de de Hollanda ve Suudi Arabistan'a geçilerek 19. sıraya düştü. 2020'de 20. sıraya geriledi.

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