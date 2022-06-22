IMF'nin son yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye 2021'de 806.8 milyar dolarla dünyanın en büyük 21. ekonomisi konumuna geriledi.
2020 yılında Türkiye 20. sıradaydı. Ancak Suudi Arabistan ekonomisinin 833.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasıyla geçen yıl itibarıyla ilk 20'den düştü. 2021'de ABD 23 trilyon dolarla dünyanın en büyük ekonomisi olmayı sürdürürken, bu ülkeyi 17 trilyon 460 milyar dolarla Çin ve 4 trilyon 940 milyon dolarla Japonya takip etti.
2021 itibarıyla en büyük 25 ekonomi:
|Sıra
|Ülke
|(GSYH/milyar $)
|1
|ABD
|23000
|2
|Çin
|17460
|3
|Japonya
|4940
|4
|Almanya
|4230
|5
|İngiltere
|3190
|6
|Hindistan
|3180
|7
|Fransa
|2940
|8
|İtalya
|2100
|9
|Kanada
|1990
|10
|G. Kore
|1800
|11
|Rusya
|1780
|12
|Avustralya
|1630
|13
|Brezilya
|1610
|14
|İran
|1430
|15
|İspanya
|1430
|16
|Meksika
|1290
|17
|Endonezya
|1190
|18
|Hollanda
|1020
|19
|S. Arabistan
|833,54
|20
|İsviçre
|812,55
|21
|Türkiye
|806,8
|22
|Tayvan
|789,51
|23
|Polonya
|674,13
|24
|İsveç
|627,44
|25
|Belçika
|599,99
2022 yılında ise IMF Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle pandemi sonrası toparlanmanın sekteye uğramasını bekliyor. Bu sebeple geçen yıl yüzde 6.1 olan küresel büyümenin bu yıl yüzde 3.6'ya gerilemesi bekleniyor. IMF Türkiye'nin ise bu yıl yüzde 2.7 ile dünya ortalamasının altında büyüyeceğini öngörüyor.
Bunların sonucu olarak IMF tarafından 2022 sonu itibarıyla Türk ekonomisinin 692,4 milyar dolarla Tayvan ve Polonya'ya geçilerek 23. sıraya gerileyeceği tahmin edildi.
2022 yılı en büyük 25 ekonomi tahmini:
|Sıra
|Ülke
|(GSYH/milyar $)
|1
|ABD
|25350
|2
|Çin
|19910
|3
|Japonya
|4910
|4
|Almanya
|4260
|5
|Hindistan
|3530
|6
|İngiltere
|3380
|7
|Fransa
|2940
|8
|Kanada
|2220
|9
|İtalya
|2060
|10
|Brezilya
|1830
|11
|Rusya
|1830
|12
|G. Kore
|1800
|13
|Avustralya
|1750
|14
|İran
|1740
|15
|İspanya
|1440
|16
|Meksika
|1320
|17
|Endonezya
|1290
|18
|S. Arabistan
|1040
|19
|Hollanda
|1010
|20
|İsviçre
|841,97
|21
|Tayvan
|841,21
|22
|Polonya
|699,56
|23
|Türkiye
|692,38
|24
|İsveç
|621,24
|25
|Belçika
|609,89
2023'TE SIRA DEĞİŞMEYECEK
2023 için IMF küresel büyüme tahminini 2022 ile aynı şekilde yüzde 3.6 olarak açıkladı. Söz konusu senede ise Türkiye'nin yine dünya ortalamasının altında bir şekilde yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.
IMF tahminlerine göre yine de Türkiye 714,3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak. 2023'te 2022'deki 23. sırasını korumaya devam edecek.
2023 yılı en büyük 25 ekonomi tahmini:
|Sıra
|Ülke
|(GSYH/milyar $)
|1
|ABD
|26700
|2
|Çin
|21870
|3
|Japonya
|5290
|4
|Almanya
|4560
|5
|Hindistan
|3890
|6
|İngiltere
|3690
|7
|Fransa
|3090
|8
|Kanada
|2360
|9
|İtalya
|2170
|10
|Brezilya
|1980
|11
|G. Kore
|1920
|12
|Avustralya
|1830
|13
|İran
|1780
|14
|Rusya
|1710
|15
|İspanya
|1520
|16
|Endonezya
|1410
|17
|Meksika
|1380
|18
|Hollanda
|1070
|19
|S. Arabistan
|1020
|20
|Tayvan
|892,52
|21
|İsviçre
|888,2
|22
|Polonya
|755,65
|23
|Türkiye
|714,31
|24
|İsveç
|669,87
|25
|Belçika
|639,72
Rapora göre Türkiye 2024 yılında 23. sırada yer almaya devam edecek. 2025 yılında ise 913,2 milyar dolara 883.3 milyar dolarlık GSYH'ye sahip olacak Polonya'yı geride bırakacak ve 22. sıraya yükselecek.
2026'DA 1 TRİLYON DOLAR
2026 yılında ise Türkiye 22. sırada yer almaya devam edecek ancak 1 trilyon dolarlık önemli eşik geride bırakılacak. 2027'de ise Türkiye 7 yıl aranın ardından ilk 20'ye geri dönecek. Türkiye 1 trilyon 140 milyar dolarla dünyanın en büyük 19. ekonomisi olacak.
2027 yılı en büyük 25 ekonomi tahmini:
|Sıra
|Ülke
|(GSYH/milyar $)
|1
|ABD
|30970
|2
|Çin
|29130
|3
|Japonya
|6260
|4
|Hindistan
|5530
|5
|Almanya
|5360
|6
|İngiltere
|4550
|7
|Fransa
|3620
|8
|Kanada
|2800
|9
|İtalya
|2530
|10
|Brezilya
|2450
|11
|G. Kore
|2300
|12
|Avustralya
|2190
|13
|İran
|2120
|14
|Endonezya
|1870
|15
|İspanya
|1820
|16
|Rusya
|1800
|17
|Meksika
|1650
|18
|Hollanda
|1270
|19
|Türkiye
|1140
|20
|S. Arabistan
|1.110
|21
|Tayvan
|1.100
|22
|İsviçre
|1060
|23
|Polonya
|993,95
|24
|Nijerya
|958,49
|25
|İsveç
|833,34
2027 yılında ABD'nin 30 trilyon 970 milyar dolarla dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörülürken bu ülkeyi 29 trilyon 130 milyar dolarla Çin, 6 trilyon 260 milyar dolarla Japonya ve 5 trilyon 530 milyar dolarla Hindistan takip edecek.
2013'TE 957 MİLYAR DOLARDI
IMF verilerine göre Türkiye tarihinin en büyük ekonomik büyüklüğüne 957.5 milyar dolarla 2013 yılında ulaştı. Söz konusu yılda dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumuna yükselen Türkiye bu konumunu 2014 ve 2015 yıllarında da korudu.
Yıllara göre Türk ekonomisinin dünyadaki konumu:
|Yıl
|GSYH (milyar $)
|Sıra
|1991
|208,4
|21
|1992
|219,8
|21
|1993
|248,57
|18
|1994
|179,36
|24
|1995
|233,57
|24
|1996
|250,49
|23
|1997
|261,86
|21
|1998
|275,83
|20
|1999
|256,57
|22
|2000
|274,32
|20
|2001
|202,25
|23
|2002
|240,19
|21
|2003
|314,75
|21
|2004
|409,13
|17
|2005
|506,19
|17
|2006
|555,13
|17
|2007
|680,49
|17
|2008
|770,82
|17
|2009
|648,8
|17
|2010
|776,56
|17
|2011
|838,51
|18
|2012
|880,14
|17
|2013
|957,5
|16
|2014
|938,51
|16
|2015
|864,07
|16
|2016
|869,28
|17
|2017
|858,93
|17
|2018
|779,69
|19
|2019
|760,52
|19
|2020
|719,92
|20
|2021
|806,8
|21
2016'da ise Endonezya'ya geçilerek 17. sıraya geriledi. Ardından 2018'de de Hollanda ve Suudi Arabistan'a geçilerek 19. sıraya düştü. 2020'de 20. sıraya geriledi.
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