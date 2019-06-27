İnci Türkay kimdir?

İnci Türkay, 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orayı bırakıp geçtiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Konsevatuar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan"

İNCİ TÜRKAY'IN HAYATI

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak ’ın senaryosunu yazdığı “Dünya Varmış” dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı “İki Oda Bir Sinan” dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı “Sihirli Annem” dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programında sunuculuğunu yaptı. Sihirli Annemden sonra bir süre sessiz kaldı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu “Teyzanne” dizisinde oynadı ama reyting kurbanı olan dizi "6.Bölüm"de final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Onun ardından “Şahane Çocuklar” adlı Kanal 1 de yayımlanan programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'in kapanması nedeniyle programda bitti. 2010 da Kanal D'de yayımlanan “Cuma'ya Kalsa” adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı ve dizi 12. bölümde reyting kurbanı oldu. Ardından “Sihirli Annem” dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 tarihinde yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi. 2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde oynamaya başladı. Dizi şu anda halen devam etmektedir.

Siyah adında bir köpeği vardır. 2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılının başında Tayga Toys adında, tamamen tahtadan, geri dönüşümlü, bitkisel boyalarla renklendirilmiş oyuncaklardan oluşan bir oyuncakçı açmıştır. 2009 yılında eşinden boşanmıştır. Ayrıca, 2000 yılında Sylvia adlı oyun ile katıldığı Tiyatro İstanbul'da birçok oyunda oynamıştır.

Filmografi

2013 Arkadaşım Max Suna 7 Haziran 2013 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.

2013 Kızım İçin Banu 6 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.

2015 Köstebekgiller: Perili Orman Ceyda 23 Ocak 2015 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.

2016 Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı Ceyda 22 Ocak 2016 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.

Televizyon

1993 Ferhunde Hanımlar Çocuk bakıcısı

2001 Dünya Varmış Hülya

2002 İki Oda Bir Sinan Aslı

2003–2006 Sihirli Annem Betüş Baş rol

2009 Teyzanne Eda - Zehra Baş rol

2010 Cuma'ya Kalsa Şebnem

2011–2012 Sihirli Annem Betüş Baş rol

2012–2014 Köstebekgiller Ceyda Yinelenen karakter

2016 Rengarenk Zerrin

Tiyatro

Çılgın Ruh : Noel Coward - Tiyatro İstanbul - 2009

İhtiras : John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

Tuhaf Bir Çift : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2001

Sylvia : A.R.Gurne - Tiyatro İstanbul - 2000

Ödülleri

Yıl Ödül Kategori Adaylık çalışması Sonuç

2000 Afife Tiyatro Ödülleri Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülünü Kazandı

2000 Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri Jüri Özendirme Ödülünü Kazandı