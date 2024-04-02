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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ING Bank emekli promosyonu 2024: ING emekli promosyonu ne kadar, kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        ING Bank'tan 15 bin TL'ye kadar emekli promosyonu! ING Bank emekli promosyon şartları

        ING Bank, emekli promosyon kampanyasını güncelledi. Maaşını banka üzerinden alma taahhüdü veren emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılıyor. İşte, ING Bank'ın güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:18
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        Bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve ödenen miktarlarda artışa gidildi. ING Bank da bu kapsamda emekli promosyonlarını 12 bin TL'ye kadar çıkardı. Maaşlarını banka üzerinden alacaklarını taahhüt eden tüm emekli vatandaşlar koşulsuzca kampanyadan yararlanabiliyor. İşte, ING Bank emekli promosyon kampanyası...

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        ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyan vatandaşlar, 12.000 TL’ye varan promosyon alabilir. Ayrıca otomatik fatura talimatı da verildiği takdirde; promosyon, toplamda 15 bin TL'ye çıkabiliyor.

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        10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL promosyon,

        10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL promosyon,

        15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL promosyon,

        20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

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        EMEKLİ MAAŞI NASIL ING BANK'A TAŞINIR?

        Maaşınızı, ING Bank'a taşımak için şubeye gidebilir, e-Devlet üzerinden banka tercihinizi değiştirebilir ya da ING mobil üzerinden yetkili biriyle görüntülü görüşebilirsiniz.

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        ING EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

        Önceden emekli olanlar, yeni emekli olacaklar veya EYT düzenlemesiyle emekli olan vatandaşlar kampanyadan yararlanabilir. Ancak emeklilerin 3 yıl boyunca banka üzerinden maaşlarını alma taahhüdü vermesi gerekiyor

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