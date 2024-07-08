İngilizler duyurdu: Ryan Kent'e Premier Lig'den talip!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent, Sarı-Lacivertli takımdan ayrılığa hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Daily Record'da yer alan habere göre; Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve İngiltere'ye döneceğini yazıldı.
Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.
Ryan Kent ligin ikinci yarısında kadroya yazılmazken Avrupa'da ise az süre bulabildi.
27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.