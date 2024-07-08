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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İngilizler duyurdu: Ryan Kent'e Premier Lig'den talip! - Fenerbahçe Haberleri

        İngilizler duyurdu: Ryan Kent'e Premier Lig'den talip!

        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent, Sarı-Lacivertli takımdan ayrılığa hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:31
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        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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        Daily Record'da yer alan habere göre; Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve İngiltere'ye döneceğini yazıldı.

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        Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.

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        Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.

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        Ryan Kent ligin ikinci yarısında kadroya yazılmazken Avrupa'da ise az süre bulabildi.

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        27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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