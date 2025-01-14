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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık İngiltere "pound" kararını erteledi - Para Haberleri

        İngiltere "pound" kararını erteledi

        İngiltere Merkez Bankası (BoE) dijital poundun uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir kararın 2027 yılına kadar verilmeyeceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 19:23 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:23
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        İngiltere "pound" kararını erteledi
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        İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, dijital pound konusunda ilerleme sağlanmasına karar vermeden önce gelecek iki yıl içinde tasarım aşamasını tamamlama planlarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Kararın ödemeler ortamındaki gelişmelerin ve daha geniş politika çıkarımlarının dikkatle değerlendirilmesi kapsamında alınacağı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha geniş ödeme ortamındaki gelişmeleri de dikkate alarak tasarım aşamasını tamamladıktan sonra, Banka ve hükümet dijital pound için politika durumunu değerlendirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verecektir." denildi.

        Açıklamada, dijital poundun uygulamaya konulması için parlamentonun onayının gerekeceği aktarıldı.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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