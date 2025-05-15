İngiltere Premier Lig'inde 37. Hafta heyecanı devam ediyor. Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk edecek. Chelsea sezonu ilk beşte bitirip Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan kırmızı şeytanlar bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Peki, Chelsea- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…