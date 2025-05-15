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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Premier Lig: Chelsea- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea- Manchester United muhtemel 11 - Futbol Haberleri - Futbol Haberleri

        Chelsea- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 37. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Chelsea evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde kadro tercihleri merak ediliyor. Peki, Chelsea- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Chelsea- Manchester United maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:06
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        İngiltere Premier Lig'inde 37. Hafta heyecanı devam ediyor. Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk edecek. Chelsea sezonu ilk beşte bitirip Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan kırmızı şeytanlar bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Peki, Chelsea- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

        2

        CHELSEA- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

        Chelsea- Manchester United maçı 16 Mayıs Cuma günü 22.15'de oynanacak.

        3

        CHELSEA- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stamford Bridge'de oynanacak kritik karşılaşma beİN Sports üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Sancho, Palmer, Madueke, Neto

        5

        MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

        Altay, Fredricson, Lindelöf, Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Amass, Mount, Garnacho, Martin

        6
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