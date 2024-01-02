Haberler Televizyon INJI kimdir? Bellydancing şarkısıyla tanınan Inji kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler?

INJI kimdir? İnci Güran (INJI) kaç yaşında, şarkıları neler? INJI ya da gerçek ismiyle İnci Güran'ın kim olduğu merak konusu oldu. TikTok sosyal medya uygulamasında Bellydancing şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmaya başlayan INJI, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılmasıyla gündem oldu. Şarkıları pek çok platformda milyonlarca kez dinlenen INJI'nın hayatı araştırılıyor. İşte, "INJI kimdir? INJI sahne adıyla tanınan İnci Güran kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:11 facebook

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Sahne adı INJI olan genç sanatçı Philadelphia'da yaşıyor. TikTok'ta popüler olan "GASLIGHT" ve "MADELINE" adlı single'larıyla 2022 yılında öne çıksa da 2023 yılının Kasım ayında yayınladığı "Bellydancing" şarkısıyla ünlendi. Peki, INJI kimdir, kaç yaşında? İşte İnci Güran'ın hayatı ve şarkıları...

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İNCİ GÜRAN (INJI) KİMDİR? İnci Güran ya da sahne adıyla INJI, 3 Ocak 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan beri müziği çok sevdiğini belirten sanatçı 8 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na kaydoldu. Inji, 10 yıl boyunca klasik piyano ve müzik teorisi eğitimi aldı. Lise için Londra'ya taşındıktan sonra caz gruplarında ve korolarda şarkı söylemeye başlayan Güran Pennsylvania Üniversitesi, Wharton School’da Ekonomi okumuştur.

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İlk single'ı GASLIGHT şarkısının TikTok'ta yayınlanan demosu viral oldu. Ancak bu kadar popüler olmasını sağlayan şarkısı 2 Kasım 2023 tarihinde müzik platformlarında yayınlan Bellydancing oldu. İnji’nin diğer şarkıları arasında Madeline, I’m Sorry ve I’m Not Your Baby gibi parçalar bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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