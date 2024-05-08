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        Haberler Yaşam İnsan ilişkilerindeki gizli tehlike: Yakınlık kurmaktan korkan insanların yaşadığı 7 sorun!

        İnsan ilişkilerindeki gizli tehlike: Yakınlık kurmaktan korkan insanların yaşadığı 7 problem!

        Yakınlık korkusu, başka bir kişiye fiziksel, entelektüel veya duygusal olarak yakın olmaktan duyulan yoğun korkudur. Yakınlıktan kaçınma kaygısı olarak da adlandırılan yakınlık korkusuna genellikle kaygı veya çocukluk çağı travması neden olur. Peki, bu korkunun belirtileri neler olabilir? işte, sizin için yakınlık kurmaktan korkanlarda ortak olan 7 işaret!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:21
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        Günümüzde birçok insan, yakınlık kurmaktan kaçınma eğiliminde. Ancak, bu davranışın altında yatan psikolojik dinamikler kişiden kişiye göre değişebilir. Bununla birlikte yakınlık korkusunun çeşitleri vardır ve bu çeşitlerin hepsinde ortak 7 korku belirtisi bulunuyor. Haberimizde sizin için bu yakınlık korkusu belirtilerini derledik. İşte, detaylar...

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        YAKINLIK KORKUSU TÜRLERİ

        Yakınlık korkusu sadece romantik ilişkiler için geçerli değildir. Örneğin savunmasız hissettiğiniz konulardaki duygularınızı paylaşmak gibi duygusal yakınlık türü ve etik, din ve kişisel değerlerinizi kapsayan manevi yakınlık gibi türleri vardır. Bunların yanı sıra, ortak ilgi alanlarını başkalarıyla paylaşmak gibi deneyimsel yakınlık türü de bulunuyor.

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        YAKINLIK KORKUSUNUN ORTAK BELİRTİLERİ VAR

        Yakınlık korkusu; kişiye, ilişkiye, ailevi mi olduğuna bağlı olarak farklı şekilde ortaya çıkabilir. Yani deneyimsel, manevi, entelektüel, duygusal, fiziksel olarak beşe ayrılan yakınlık çeşitlerinin hepsinde ortak 7 korku belirtisi vardır. İşte, detaylar...

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        1. KENDİNİ SABOTE ETMEK

        İlişkileri Araştırma dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre yakınlık kurmaktan korkan insanlara birisi çok yaklaşmaya çalıştığında bu durum ters tepebilir. Yani, arkadaşlarını veya partnerlerini aşırı derecede eleştirebilir, onları uydurma sorunlarla suçlayabilir veya eylemlerine karşı temkinli davranabilirler.

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        2. MÜKEMMELİYETÇİLİK

        Başkalarıyla derin bağlantılara veya sevgiye layık olabilmek için mükemmel olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu duygular, yakın etkileşimlerden kaçınmanıza yardımcı olan işkolik eğilimlere neden olabilir. Yani, işe odaklanarak hem kendinizin en mükemmel haline geldiğine inanabilir hem de yakınlık kurmaya ayıracağınız vakitten kaçabilirsiniz.

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        3. DÜŞÜK ÖZGÜVEN

        Yeterince iyi olmadığınızı veya sevgi dolu ilişkilere veya arkadaşlıklara katkıda bulunmadığınızı hissedebilirsiniz. Ayrıca anlamlı ilişkiler kurma konusunda kendinize güvenmeyebilirsiniz bu yüzden de insanlardan uzak durabilirsiniz.

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        4. GÜVEN SORUNLARI

        Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize veya iş arkadaşlarınıza güvenme konusunda sorun yaşayabilir ve insanların size ihanet edeceğini veya sizi reddedeceğini düşünebilirsiniz. Sonuç olarak, partnerinizin veya arkadaşlarınızın diğer ilişkileri tarafından kıskançlık veya tehdit altında hissedebilirsiniz; bu da sevdiklerinizi kendinizden uzaklaştırmanıza ve kavga etmenize neden olabilir.

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        5. İHTİYAÇLARI İFADE ETMEKTE ZORLUK YAŞAMAK

        Duygularınız hakkında başkalarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşayabilir veya kendinizi ifade etmekten tamamen kaçınabilirsiniz. Partnerlerinize ve arkadaşlarınıza ilişkilerinizden neye ihtiyacınız olduğunu söyleyemeyebilir ve kendinizi tatminsiz hissedebilirsiniz.

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        6. SERİ FLÖRT ETMEK

        İlişkileri Araştırma dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre yakınlık korkusu olan kişiler, uzun süreli romantik ilişkiler kuramayabilir. Yani, bir ilişki daha ciddi hale geldiğinde bazı şeyleri bitirme zamanının geldiğini hissedebilirsiniz.

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        Bu da ilişkilerinizin sürekli olarak tatmin olmadan bitmesine ve başlamasına neden olacağından sadece seri flört etmenizi ve kimseye duygusal olarak bağlanmamanızı sağlayabilir.

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        7. FİZİKSEL TEMAS KURMAKTA YAŞANAN ZORLUK

        Sarılma veya başkalarının yanında olma gibi fiziksel yakınlıklardan kaçınabilirsiniz. Sürekli olarak fiziksel temasa da can atıyor olabilirsiniz ancak korkunuz insanları uzaklaştıracak şekilde hareket etmenize neden oluyor olabilir.

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        BU KONUDA NE ZAMAN YARDIM ALINMALI?

        Eğer sürekli olarak ilişkilerden kaçınarak veya ilişkileri sabote ederek kendinizi sosyal olarak izole ediyorsanız bir psikiyatristten yardım alabilirsiniz. Genellikle geçmiş travmalardan dolayı yaşanan bu korkunun ciddiyetini değerlendirmek için Yakınlık Korkusu Ölçeği (FIS) testi kullanılır. Böylelikle durumunuzu görebilirsiniz ve gereken tedaviyi alabilirsiniz.

        Kaynak: Health, Journal of Relationships Research

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