Instagram verileri silme nasıl yapılır?

Instagram Verileri Nasıl Silinir?

Instagram uygulamasını hızlı bir şekilde kullanmak için dönem dönem veri temizliği yapılmalıdır. Instagram’ı aktif olarak kullananların verileri dolduğunda telefonda yaşanan yavaşlama, çökme ve donmalar, veri temizliği için vaktin geldiğini gösterir. Hâl böyle olunca pek çok kullanıcı internet üzerinden Instagram önbellek temizliği konusunda bilgi edinmek istiyor. Hesabınızın veri silme işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Android cihazlar için;

Akıllı telefonunuzdan “ayarlar” kısmına tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandan “uygulamalar” sekmesini tıklayın.

Uygulamalar bölümünde Instagram’ı bulup, üzerine tıklayarak açın.

“Depolama” kısmına dokunun.

Artık “önbelleği temizleme” butonu karşınızda… Önbellek temizliği için butonu tıklamanız yeterlidir.

Depolama bölümünde “veriyi sil butonu”, önbellek temizliği ile karıştırılmaktadır. Eğer veriyi sil butonuna tıklarsanız tüm verileri silmiş olursunuz ve Instagram’ınız ilk yüklediğiniz gibi olur. Böyle bir işlem istemiyorsanız dikkatli davranmakta fayda vardır.

İOS cihazlar için;

Akıllı telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Bilgisayara bağladığınız cihazın ayarlar kısmına İTunes üzerinden giriş yapın.

Hemen ardından önbellek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Verileri Ne Zaman Silinir?

Önbellek temizleme işleminin hemen ardından verileriniz silinmiş olacaktır. Önbellek temizleme işleminde; arama geçmişi, önbelleğe alınmış video ve fotoğraflar silinecektir. Önbellekte yer alan kayıtlar cihazın hızını arttıracak ve kolay bir kullanım sunacaktır. Veri silme işleminde merak edilen önemli noktalardan biri de paylaşılan fotoğraf ve videoların silinip silinmeyeceğidir. Hesabınızdan paylaştığınız fotoğraf ve videolarda herhangi bir silinme yaşanmayacaktır. Ayrıca DM kutunuzdaki mesajlarda da silinme meydana gelmeyecektir. Eğer bu alanların da silinmesini istiyorsanız tek tek silme işlemi gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Instagram Verileri Nereye İniyor?

İnstagram verilerini telefonuna indirmek isteyen pek çok aktif kullanıcı bulunmaktadır. Dolayısıyla en çok merak edilen konulardan biri de Instagram verilerinin nereye indiğidir. Eğer hesabınızda böyle bir işlem yapmak istiyorsanız birkaç adımı takip etmeniz yeterlidir. Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın. Ayarlar bölümünden “gizlilik ve güvenlik” sekmesini bulun. “Veri indirme” bölümü karşınıza çıkacaktır. Bu bölümde “indirme talep et” sekmesine tıklayın. İndirme talep ettikten sonra profilin bağlı olduğu e-posta hesabı, gelen kutusuna girip profil şifrenizi yazarak giriş yapmak yeterlidir. İlk 48 saat içinde Instagram verileri e-posta adresinize gönderilecektir.

Instagram Önbellek Temizleme Ne İşe Yarar?

Instagram uygulamasını kullandıkça yavaş yavaş ağırlaşır ve telefonlarda bazı donmalara yaşanır. Bu durum sadece Instagram’da değil, pek çok sosyal medya platformunda karşılaşılan bir durumdur. Çoğu zaman telefonda meydana gelen donmalar, uygulama açıldıktan kısa bir süre sonra kapanmasını sebep olur. Belli dönemlerde önbellek temizliği yapılarak uygulamanın hızlanması sağlanır. Instagram önbellek temizleme yapılması, akıllı cihazların ağırlaşmanın önüne geçer. Temizlik yapıldıktan sonra cihazınızda yer açılır ve uygulamayı ilk gün olduğu gibi hızlı ve kolay kullanabilirsiniz.