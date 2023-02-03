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Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın kaçıncı sırada!

Big 7 Travel tarafından hazırlanan “2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” listesi paylaşıldı. Listede Türkiye’den İstanbul da bulunuyor, üstelik ilk onda yer alıyor.

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  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    LİSTEDE İSTANBUL İLK ONDA 4. SIRADA!

    Turistik şehirler hakkında değerlendirmeler yapan Big 7 Travel, Instagram’da paylaşım yapmak için dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. 50 şehir arasında oluşan listede İstanbul 4. sırada yer aldı.
  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    “2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” listesi hazırlanırken şehir etiketlerinin Instagram ve TikTok’da görüntülenme sayısı, paylaşım sayısı ve paylaşım imkânı sunan lokasyonlar şeklinde koşullar ele alındı.
  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    İLK SIRADA İTALYA'NIN MİLAN ŞEHRİ VAR

    Listenin ilk sırasında İtalya’nın Milan şehri yer alıyor. #Milan etiketi Instagram’da 22 milyondan fazla görüntülenme ve TikTok’a 97 milyardan fazla izlenme aldı. Milan’ı sırasıyla, Londra ve Paris takip ediyor, ardından İstanbul dördüncü sırada yer alıyor.
  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    İSTANBUL 120 MİLYONUN ÜZERİNDE PAYLAŞILIYOR

    #İstanbul etiketi Instagram’da 120 milyon üzerinde görüntülenme ve TikTok’da 44 milyar üzerinde izlenmeye sahip olduğu belirtildi. İstanbul’un Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan coğrafi özelliği ve zengin tarihi mimari yapılarının ön plana çıktığı ifade edildi.
  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    İŞTE INSTAGRAM’DA PAYLAŞMAK İÇİN EN SEÇİLEN EN İYİ 50 YER

    1. Milan, İtalya

    2. Londra, İngiltere

    3. Paris, Fransa

    4. İstanbul, Türkiye

    5. New York, ABD

    6. Nepal

    7. Şikago, ABD

    8. Bali, Endonezya

    9. Sri Lanka

    10. Sydney, Avustralya

    11. Kuzey İzlanda, Yeni Zelanda

    12. Bakü, Azerbaycan

    13. Singapur

    14. Tokyo, Japonya

    15. Seul, Güney Kore
  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    16. Maldivler

    17. Seattle, ABD

    18. Buenos Aires, Arjantin

    19. İbiza, İspanya

    20. Dublin, İrlanda

    21. Marakeş, Fas

    22. İzlanda

    23. New Orleans, ABD

    24. Tulum, Meksika

    25. Hong Kong

    26. Cape Town, Güney Afrika

    27. Phuket, Tayland

    28. Oahu, Havayi

    29. Kuala Lumpur, Malezya

    30. Prag, Çek Cumhuriyeti

    31. Bergen, Norveç

    32. Tiflis, Gürcistan

    33. Edinburgh, İskoçya

    34. Varşova, Polonya
  • Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir listesinde İstanbul bakın nerede!

    35. Santorini, Yunanistan

    36. Tahiti, Fransız Polinezyası

    37. Havana, Küba

    38. Lizbon, Portekiz

    39. Boracay, Filipinler

    40. Banff, Kanada

    41. Hoi An, Vietnam

    42. Amalfi Coast, İtalya

    43. Wadi Rum, Ürdün

    44. Kerry, İrlanda

    45. Interlaken, İsviçre

    46. Dubrovnik, Hırvatistan

    47. Masai Mara, Kenya

    48. Ha Long Bay, Vietnam

    49. Brugge, Belçika

    50. Nice, Fransa

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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