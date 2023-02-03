İSTANBUL 120 MİLYONUN ÜZERİNDE PAYLAŞILIYOR

#İstanbul etiketi Instagram’da 120 milyon üzerinde görüntülenme ve TikTok’da 44 milyar üzerinde izlenmeye sahip olduğu belirtildi. İstanbul’un Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan coğrafi özelliği ve zengin tarihi mimari yapılarının ön plana çıktığı ifade edildi.