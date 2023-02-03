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Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

Her ülkenin kendine ait sembolleri bulunuyor. Tarihteki başarıları, inanışları, coğrafi konumları ve kültürleri temsil ettikleri sembolleri şekillendiriyor. Birçok ülkenin ulusal hayvanları bulunuyor! İşte, ülkelerin ulusal hayvanlarından bazıları...

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  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    TÜRKİYE - BOZKURT

    Türklerin sembolü olan Bozkurt'un kökeni, Türeyiş Destanı ve Ergenekon Destanı'ndan geliyor. İlk defa bozkurt sembolü Göktürkler tarafından kullanıldı. Bozkurt sembolünün seçilmesinin sebebi ise kurtların özgürlüklerine düşkün olması, korumacı tavırları, kararlı olmaları ve esarete boyun eğmemeleridir.
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    AZERBAYCAN - KARABAĞ ATI

    Bir dağ ve bozkır yarış atı olan Karabğ atı, iyi huylu, hızlı ve zarif olmasından dolayı Azerbaycan'ı en iyi şekilde temsil eden hayvandır.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    HİNDİSTAN - KAPLAN

    Hindistan, birçok kaplan türüne ev sahipliği yapan bir ülke. Gücü, çevikliği ve zarafeti ile Hindistan'nın ulusal sembolüdür. 

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    YENİ ZELANDA - KİVİ KUŞU

    Kivi kuşunun ana vatanı Yeni Zelanda'dır ve ükeyle özdeleşmiştir. Hatta İngilizcede kivi kuşu Yeni Zelandalılar tarafından "Kiwis" olarak bilinir.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    AVUSTRALYA - KANGURU

    Kanguruların ana vatanı Avustralya'dır. Bu nedenle ülkeyle özdeşleşmiştir.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    ENDONEZYA - KOMODO EJDERİ

    Endonezya'nın Komodo, Rintja ve Flores adalarında bulunan ejderler ülkenin sembolü haline gelmiştir.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    ÇİN - PANDA

    Panda, Çin kültürü ve tarihinde önemli bir yere sahip olan bir hayvandır. Çinliler bir pandanın kaplan kadar dayanıklı ve güçlü ama aynı zamanda pofuduk ve barış sembolünü temsil ettiğini düşünürler.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    İSVEÇ - SIĞIN

    Uzun bacaklı, at ve mandadan daha iri olan bir geyik türüdür. İsveç'te sığınlar için vahşi doğanın, ülkenin doğal alanlarının ihtişamını ve saygınlığını temsl ettiğine inanırlar. 

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    İSKOÇYA - TEK BOYNUZLU AT

    Kelt mitolojisinde yer alan tek boynuzlu atlar, saflığın ve masumiyetin yanı sıra erkeklik ve gücün simgesi olarak gösterilir. Tek boynuzlu at uzun yıllar boyunca İskoçya'nın önemli bir simgesi olarak gösterilmiştir.
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    İSPANYA - BOĞA

    Boğa güreşleri İspanya'nın geleneksel bir kültürüdür. Boğalar İspanya'nın kaçınılmaz sembollerinden birisidir.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    KANADA - KUNDUZ

    Kunduzlar Kanada'nın hemen hemen her şehrinde bulunur. Bu nedenle ülkenin sembolü olarak görülür. Ayrıca geçmişte Kanada'da da kunduz postu ticareti de yapılıyordu.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    RUSYA - BOZAYI

    Ruslar, gücü ve kurnazlğından dolayı bozayıları kendilerini en iyi temsil eden hayvan olarak tanımlarlar.

     
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    İNGİLTERE - ASLAN

    Kraliyeti ve asaleti en iyi temsil eden hayvan olarak İngiltere'de aslan görülür.
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    FRANSA - HOROZ

    Fransızlar için geçmişten gelen bir inanışa göre horozlar irade sahibi ve liderlik özelliği olan bir hayvan olduğuna inanılır.
  • Ülkelerin ulusal sembolü olan hayvanlar! Hepsi kendi ulusunun özelliğini taşıyor!

    ABD - BEYAZ BAŞLI KARTAL

    Bir diğer adıyla bilinen kel kartal, uzun ömürlü, güçlü ve havada özgürce süzülebilmesi nedeniyle ABD'yi en iyi temsil eden hayvan olarak bilinir. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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