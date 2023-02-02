Ancak yatış işlemlerinden kısa bir süre sonra kişi, seslerin tamamen yok olduğunu ve artık kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Hastane çalışanları bu söylemi ciddiye almadı çünkü hastanın bu kadar kısa sürede iyileşmiş olmasını mümkün görmediler.

Böylece hiçbir akıl hastalığı olmayan bu kişi, hastanede tutuldu ve tam 3 hafta boyunca ilaçlar ile tedavi gördü.