PANCARIN İÇERİSİNDEKİ NİTRAT KAS YAPIYOR

Araştırmacılar, pancar suyundaki aktif molekül olan nitratın tüketilmesi egzersiz sırasında kas kuvvetini artırdığnı ispatladı.

Yapılan daha önceki çalışmalar da besinsel nitratın egzersiz kalitesini artırdığını gösterdi ancak vücudun bu molekülü hücreler aracılığı ile nitrik okside nasıl dönüştürdüğü belirsizdi.