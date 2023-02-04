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Pancar suyu egzersiz yaparken kas gücünü artırdığı kanıtlandı!

Spor yapmak sağlıklı bir yaşam sürmek için yapılması gereken egzersizlerden birisi. Spor yapmak denince akla sadece ağırlık kaldırmak gelememeli bu duruma yüzme, yürüyüş ve yoga gibi birçok etken de dahil. Spor yaparken kas kuvvetini artırdığı kanıtlanmış olan pancar suyunu egzersizlerinizde deneyebilirsiniz.

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  • Pancar suyunun kaslara güçlendiren faydası! Egzersiz yaparken kas gücünü artırıyor!

    PANCARIN İÇERİSİNDEKİ NİTRAT KAS YAPIYOR

    Araştırmacılar, pancar suyundaki aktif molekül olan nitratın tüketilmesi egzersiz sırasında kas kuvvetini artırdığnı ispatladı.

    Yapılan daha önceki çalışmalar da besinsel nitratın egzersiz kalitesini artırdığını gösterdi ancak vücudun bu molekülü hücreler aracılığı ile nitrik okside nasıl dönüştürdüğü belirsizdi.

     
  • Pancar suyunun kaslara güçlendiren faydası! Egzersiz yaparken kas gücünü artırıyor!

    Acta Physiologica akademi dergisinde yayımlanan yeni çalışmada bilim insanları pancar ile nitrat tüketen ve bacak egzersizleri yapan 10 gönüllünün tükürük, kan, kas ve idrarındaki dağılımını izledi.

     
  • Pancar suyunun kaslara güçlendiren faydası! Egzersiz yaparken kas gücünü artırıyor!

    Besinle alınan nitratın vücudun içerisinde nerede aktif olduğunu araştırdılar ve uyluk kasının 5 dakikadan uzun sürede 60 kez azami yoğunlukta kasılmasını içeren egzersizlerde kas içerisinde nitrat seviyesinin artığını tespit ettiler.
  • Pancar suyunun kaslara güçlendiren faydası! Egzersiz yaparken kas gücünü artırıyor!

    İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Andy Jones, "Araştırmamız, pancar suyunda yaygın bulunan besinsel nitratın performans artırıcı özelliklerine ilişkin geniş bir kanıt bütünü sağladı" dedi.

    Böylece pancar suyunun kas gücünü artırdığı kanıtlanmış oldu.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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