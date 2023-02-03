HAFIZALARA KAZINAN BİR İMAJ OLUŞUYOR

Bir diğer neden ise hafızalara kazınan bir imaj oluşturmak. Örnek olarak Steve Jobs dünyadaki en popüler ve en değerli teknoloji şirketlerinden birisinin kurucu. Jobs’un başarısının yanında ikonik bir tarzı vardı. Her zaman siyah balıkçı yaka kazağı ve mavi kot pantolon giyen Jobs insanları kendine özendirmeyi başarmıştı.