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Zengin insanlar neden tek çeşit ve sade giyinmeyi tercih eder?

Dünyada gerçekten zengin olarak bildiğimiz insanların kıyafetlerine ve tarzlarına baktığımız zaman gerçekten abartılı veya zengin olduklarını belirtecek kıyafetler tercih etmediklerini görüyoruz. Hatta aslında zengin olmayan kişiler zengin gözükmek için abartıya kaçabiliyor. Pek, milyarder isimler neden sade ve tek çeşit giyinmeyi tercih ediyorlar?

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  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Christopher Nolan ve Bill Gates gibi isimler genellikle minimalist giyim tarzlarını tercih ediyorlar. Çünkü “bugün ne giysem?” diye düşünmüyorlar.  Çalışmaları ile başarılı olan insanların odak noktaları genellikle yaptıkları işler oluyor.
  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    Mark Zuckerberg’in dolabında ağırlıklı olarak gri t-shirt bulunmasının arkasında, enerjiyi işinden başka alakasız yöne sarf etmemek yatıyor.
  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    Bu nedenle başarılı isimler minimal giyinmeyi tercih ediyor ve moda akımlarına takılmıyorlar. Harcanılan zamandan tasarruf etmek ve stres ile kararları kolaylaştırmak için kullanılan bu yöntem günlük hayatta fayda sağlayabiliyor.
  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    HAFIZALARA KAZINAN BİR İMAJ OLUŞUYOR

    Bir diğer neden ise hafızalara kazınan bir imaj oluşturmak. Örnek olarak Steve Jobs dünyadaki en popüler ve en değerli teknoloji şirketlerinden birisinin kurucu. Jobs’un başarısının yanında ikonik bir tarzı vardı. Her zaman siyah balıkçı yaka kazağı ve mavi kot pantolon giyen Jobs insanları kendine özendirmeyi başarmıştı.
  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    PARAYI HARCAYACAK DAHA İYİ SEÇENEKLER VAR

    Harcanacak daha iyi opsiyonlar var. Günümüzde milyarder olan isimler zamanında bu kadar zengin değildi. Her biri farklı aile ve geçmişlerden geliyor olsa bile çoğu şu anda bulundukları konuma gelirken, paralarını giyim ürünleri gibi geçici ihtiyaçlara karşı harcayarak bu duruma gelmedi.
  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    Yapılan araştırmalara göre ortalama düzeyli bir ailenin yıllık kazancının yaklaşık yüzde 4’ü kıyafet harcamalarına gidiyor. Bu yüzde 4’lük harcamayı Bill Gates,  veya Mark Zuckerberg’in yaptığını düşünün. Yıllık olarak bakıldığında milyon dolarlık bir harcama demek.
  • Zengin insanlar neden tek çeşit, sade ve basit giyinir?

    Bir milyarderin zengin kalmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi parayı nerede kullanacağını bilmesinden geliyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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