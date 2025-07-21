Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
İtalya ekibi Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
Son günlerde adı önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter cephesinden net bir açıklama geldi.
İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
"HAYALİ TALEPLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ!"
Marotta, Türkiye kaynaklı transfer iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi."