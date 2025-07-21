Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

"HAYALİ TALEPLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ!"

Marotta, Türkiye kaynaklı transfer iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi."