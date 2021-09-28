İpek Açar-Alper Kömürcü çifti: Son zamanlarda biraz üzüldük

"İpek, Kayahan'ın bıraktıklarına sahip çıkacak" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, 2019'da Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, 'Süper Pazar' adlı programa konuk oldu.

Geçtiğimiz ay merhum eski eşinin kızı Beste Açar ile yaşadığı 'soyadı' polemiği ile gündeme gelen İpek Açar, eşiyle birlikte konuyla ilgili açıklama yaptı.

"SON ZAMANLARDA BİRAZ ÜZÜLDÜK"

Alper Kömürcü, "Çok mutlu ve güzel bir ailemiz var. Son zamanlarda biraz üzüldük." sözleriyle başladığı cümlesini gözyaşlarıyla tamamladı.

"İPEK, KAYAHAN'IN BIRAKTIKLARINA SAHİP ÇIKACAK"

Kömürcü, "İpek, Kayahan’ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Zaten ben İpek’e böyle bir kadın olduğu için aşık oldum, bu karakteri ve bu kalbi için… Ben bu desteği İpek’e sonuna kadar vermeye devam edeceğim. Stresli bir hayat yaşıyoruz, göğüsleyebiliyoruz bunları ama anneleri üzmesi, ikisi de yaş almış insanlar… Çok mutlu ve güzel bir ailemiz var. Huzurlu bir yuvamız var. Bu yuvada Kayahan’ın bıraktıklarına her zaman sahip çıkacak. Bu kadar, bundan daha ötesi yok." diye konuştu.

"BÖYLE ŞEYLERE GEREK YOKTU"

İpek Açar ise, "Çok üzüldük gerçekten… Kayahan, çok kıymetli benim için. Evladımın babası... Gerek yoktu böyle şeylere. Biz çok üzüldük. Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar, yine karşı karşıya gelmişti. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili, bu kez 'soyadı' polemiği yaşamıştı.

Sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etmişti. 47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur." dediğini dile getirmişti.3

"ARTIK BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"

Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım’dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir." demişti.

İPEK AÇAR'DAN YANIT: BEN BÖYLE OLMASINI İSTİYORUM!

Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar, isyan etmişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

Artık çok yoruldum. Bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık, çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var. Maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.

Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.

Ev konusuna gelince; tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.

'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum.' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla...

BESTE AÇAR: BUNLAR BABAMIN DUYGULARI

İpek Açar'ın bu sözlerinin ardından babasının kabristanının başında verdiği pozu yayınlayan Beste Açar, şunları söylemişti:

Babam... Bunlar benim duygularım değil, hepsi babamın. Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki... Paylaşımlarında sevgi altında sevgisizlik… Çok yazık. Açıklamamın 'Şuursuz açıklama' olduğundan bahseden ipek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım...

Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık... Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki neden nedir? Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın?



Gömeç'teki evin masraflarına gelince; orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebecisinin bu zamana tüm giderlerini, payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun WhatsApp grubumuz da var. Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var. Bu önemli değil zaten, sen biliyorsun.

Babamın da izniyle eve bulduğum alıcıları da geçtiğimiz ay parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü… Son konuşmamızda 'Yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın?' dedim. 'Evet' demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor...

Babam da her şeyini bırakıp, gitti. Sen de, ben de öyle gideceğiz. Benim tarafımda hiçbir şeyi inkar etmeden serbest bırakmak zamanı şimdi. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip, sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. İpek Açar'ı hesabından da hayatından da sil lütfen. Büyük ustaya olan sevgi ve saygından... Kendin neysen, onlarla kal.