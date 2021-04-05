Apple, orijinal tasarımından neredeyse modası geçmiş görünecek kadar uzaklaşmadı. Ancak iPhone 13 serisi ile Apple’ın işleri biraz değiştirdiği söyleniyor ve bu son sızıntı, çentiğin ne kadar küçük olacağını ortaya koyuyor.

iPHONE 13 İŞLEMCİ ÜRETİME GEÇİYOR!

Apple'ın bu yıl sonlarında piyasaya süreceği iPhone 13 serisinin, yonga seti hakkında yeni haberler ortaya çıktı. TSMC yakında üretime geçiyor.

Çentikler, iPhone kullanıcıları için artık gerekli bir kötülük haline geldi. Eski bir tasarımın ötesinde çentiğin boyutu, altındaki tüm donanımı, özellikle de Face ID TrueDepth donanımını barındırmak için gerekli. Çünkü çentik ne kadar büyükse, pikselleri görüntülemek için kullanılamayan alan da o kadar büyük oluyor.

MacOtakara isimli bir site, aksesuar üreticilerine gönderilen iPhone spesifikasyonlarına göre 3D baskılı iPhone 13 Pro‘yu gün yüzüne çıkardı. Bu tip baskıların, yeni boyutlara göre ayarlanması gereken kılıflar ve ekran koruyucular gibi şeyleri hazırlamalarına olanak tanımak için genellikle lansmandan önce üreticilere gönderildiğini belirtelim.

iPhone 13 Pro olduğu iddia edilen maketin çentik kısmının, 12 serisindeki 5.35 mm ve 34.83 ​​mm değerlerinin aksine 5.35 mm uzunluğunda ve 26.8 mm genişliğinde olduğu belirtiliyor.

Başka bir deyişle, çentiğin biraz daha uzun ama öncekinden önemli ölçüde daha dar olacağı ifade ediliyor. Boyuttaki bu değişiklik, Apple’ın kulaklık hoparlörünü çentik yerine çerçevenin üst kenarına taşımasına bağlanıyor.

Ayrıca kamera bileşenlerinin de daha küçük bir alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak için yeniden düzenlendiği iddia ediliyor. Ortaya atılan tüm bu bilgilerin şu anda yalnızca bir iddiadan ibaret olduğu ve her şey için daha çok erken olduğu belirtelim.