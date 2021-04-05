Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

iPhone 13 Pro maketi sızdırıldı! İşte iPhone 13 Pro hakkında detaylar

Dünyanın en popüler markalarından biri olan Apple, iPhone 13 PRO için harekete geçti. Hal böyle olunca iPhone 13 tasarımı, özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. iPhone 13 Pro'nun maketinin sızdırıldığı iddia edildi. İşte iPhone 13 hakkında detaylar...

iPhone 13 Pro maketi sızdırıldı! İşte iPhone 13 Pro hakkında detaylar

Apple, orijinal tasarımından neredeyse modası geçmiş görünecek kadar uzaklaşmadı. Ancak iPhone 13 serisi ile Apple’ın işleri biraz değiştirdiği söyleniyor ve bu son sızıntı, çentiğin ne kadar küçük olacağını ortaya koyuyor.

iPHONE 13 İŞLEMCİ ÜRETİME GEÇİYOR!

Apple'ın bu yıl sonlarında piyasaya süreceği iPhone 13 serisinin, yonga seti hakkında yeni haberler ortaya çıktı. TSMC yakında üretime geçiyor.

Çentikler, iPhone kullanıcıları için artık gerekli bir kötülük haline geldi. Eski bir tasarımın ötesinde çentiğin boyutu, altındaki tüm donanımı, özellikle de Face ID TrueDepth donanımını barındırmak için gerekli. Çünkü çentik ne kadar büyükse, pikselleri görüntülemek için kullanılamayan alan da o kadar büyük oluyor.

MacOtakara isimli bir site, aksesuar üreticilerine gönderilen iPhone spesifikasyonlarına göre 3D baskılı iPhone 13 Pro‘yu gün yüzüne çıkardı. Bu tip baskıların, yeni boyutlara göre ayarlanması gereken kılıflar ve ekran koruyucular gibi şeyleri hazırlamalarına olanak tanımak için genellikle lansmandan önce üreticilere gönderildiğini belirtelim.

iPhone 13 Pro olduğu iddia edilen maketin çentik kısmının, 12 serisindeki 5.35 mm ve 34.83 ​​mm değerlerinin aksine 5.35 mm uzunluğunda ve 26.8 mm genişliğinde olduğu belirtiliyor.

Başka bir deyişle, çentiğin biraz daha uzun ama öncekinden önemli ölçüde daha dar olacağı ifade ediliyor. Boyuttaki bu değişiklik, Apple’ın kulaklık hoparlörünü çentik yerine çerçevenin üst kenarına taşımasına bağlanıyor.

Ayrıca kamera bileşenlerinin de daha küçük bir alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak için yeniden düzenlendiği iddia ediliyor. Ortaya atılan tüm bu bilgilerin şu anda yalnızca bir iddiadan ibaret olduğu ve her şey için daha çok erken olduğu belirtelim.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekli ikramiyesi ne kadar, zamlı mı? Netleşiyor! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
MERAK EDİLENLEREmekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Mart ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI! 2021 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç
MERAK EDİLENLERMart ayı enflasyon oranı açıklandı!
5 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?
MERAK EDİLENLERBitcoin ne kadar, kaç TL? İşte son durum
5 Nisan 2021 banka çalışma saatleri ne? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı!
MERAK EDİLENLERMart ayı enflasyon oranı belli oldu mu?
Fındık fiyatları 2021: Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Çiftçi destek ödemeleri 2021 sorgulama: Tarımsal destek ödemeleri, su ürünleri desteği yattı mı?
MERAK EDİLENLERÇiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı?
Twitter’da en çok kullanılan emoji belli oldu
MERAK EDİLENLEREn çok bu emoji kullanılıyor!
Emekli ikramiyesi ne kadar? Zam var mı? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
MERAK EDİLENLERBayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Evde Bakım Maaşı | 4 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
MERAK EDİLENLEREvde bakım parası yattı mı?